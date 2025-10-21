Atual campeão, Guarany de Espumoso vence a AGE Guaporé pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Guarany é o atual campeão e estreou com vitória no mata-mata. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso/Divulgação

Guarany de Espumoso e AGE Guaporé protagonizaram uma das grandes partidas das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Nesta segunda-feira (20), as equipes jogaram no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso, e os donos da casa levaram a melhor, vencendo o duelo por 3 a 2.

Em uma partida que teve tiro-livre direto, penalidades e virada no placar, o Guarany, atual campeão gaúcho, aproveitou a precisão das finalizações para largar em vantagem. Jean Rodrigues, duas vezes e Denilson fizeram os gols da equipe de Espumoso. Do lado da AGE, quem marcou foi Patrick e Lucas Peres.

As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (24), às 19h, em Guaporé. O Guarany depende de um empate para avançar, enquanto a AGE precisa vencer para forçar a prorrogação. Caso o empate persista no tempo extra, a classificação vai para o time de Guaporé, que teve uma melhor campanha na primeira fase.

Leia Mais Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Primeiro tempo movimentado

Nos primeiros cinco minutos de partida, as duas equipes demonstravam pouca organização e pecavam na definição das jogadas. Mesmo assim, AGE teve mais facilidade para encontrar a melhor formação dentro de quadra e conseguiu abrir o placar.

Aos seis minutos, Peixoto, na quadra de defesa, viu Patrick disparando em diagonal até o lado direito. O jogador recebeu o passe e finalizou na saída do goleiro adversário: 1 a 0. Aos poucos, o jogo passou a ter mais chances para os dois lados.

O Guarany chegou ao empate faltando 8min11s para o intervalo. Parminha cobrou lateral na direção do gol, e Cavinato atrapalhou o goleiro Jacky, que não conseguiu agarrar a bola. Ela sobrou para Jean Rodrigues, que aproveitou o gol aberto para empatar: 1 a 1.

Os donos da casa melhoraram no confronto e levaram perigo em duas finalizações de fora da área do artilheiro Cavinato. A virada veio logo na sequência, aos 12min55s. Jean, do meio da quadra, achou um belo passe para Denilson. A bola passou pelo goleiro, e o atleta do Guarany apenas empurrou para o gol: 2 a 1.

Leia Mais Passo Fundo Futsal encara o Paraná em busca de feito inédito no Campeonato Brasileiro

A resposta da AGE apareceu aos 14min30s, quando teve um tiro-livre direto a favor após os donos da casa cometerem a sexta falta. Na cobrança, Lucas Peres acertou a trave. Contudo, cerca de um minuto depois, o time de Espumoso cometeu mais uma infração, cedendo uma nova cobrança. Desta vez, Lucas Peres acertou o alvo e empatou: 2 a 2.

O jogador quase virou o marcador poucos segundos depois. Ele recebeu a bola próxima da área, no lado direito, cortou o marcador, mas acertou a trave na finalização. E do lado do Guarany a melhor chance apareceu faltando 2min17s para o intervalo. Douglas Beiço sofreu pênalti de Jacky. Na cobrança, Cavinato bateu fraco no canto esquerdo, mas o goleiro da AGE defendeu.

Vitória no segundo tempo

Após um primeiro tempo de muita intensidade dos dois lados, o começo da segunda etapa foi mais calmo, mas não demorou para as duas equipes retomarem a pressão. Com 2min30s, Jean sofreu pênalti de Tapejara ao ser agarrado. Cavinato cobrou e viu Jacky defender novamente. Entretanto, Jean pegou o rebote de voleio e deixou os donos da casa à frente no placar novamente: 3 a 2.

A equipe de Guaporé não deixou barato e acertou o travessão aos 4min3s, com Gui Farinho. Patrick também tentou, aos 8min, mas parou na boa defesa de Léo Parisoto.

O Guarany de Espumoso também criou boas oportunidades. Primeiro aos 9min38s, quando Douglas Beiço aproveitou a cobrança de escanteio e acertou um belo voleio, defendido por Jacky. Menos de um minuto depois, foi a vez de Jean, pelo lado esquerdo, arriscar de fora da área e carimbar a trave.

Faltando oito minutos para o apito final, a AGE teve a melhor oportunidade para empatar. Lucas Peres arrancou pela direita e tocou para Gui Farinho, no lado posto, que parou no goleiro Parisoto. Na sequência, a bola voltou para Peres, que voltou a deixar Gui Farinho em ótima condição, dentro da área. Na conclusão, ele acertou a trave.

Os últimos minutos foram de uma verdadeira troca de chutes dos dois lados. Quem esteve mais perto de marcar foi o Guarany, com Parminha. O ala avançou pelo meio, faltando pouco mais de quatro minutos para o apito final, ameaçou o passe no lado direito, passou pelo marcador e finalizou de bico na trave.