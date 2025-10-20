Atlântico x Guarani-FW: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Atlântico e Guarani-FW se enfrentam nesta terça-feira (21), às 20h45min, no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim. O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final do Gauchão de Futsal.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Atlântico x Guarani-FW
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.
Como foi o jogo de ida
Por mais que o Atlântico tenha vencido, a partida não foi simples. Mesmo com os titulares em quadra, o Galo teve dificuldades contra o Guarani e terminou a primeira etapa perdendo por 3 a 2. No segundo tempo, virou a partida de garantiu a vitória por 5 a 3.
Com o resultado, o Atlântico depende de um empate para chegar às quartas de final. A equipe de Frederico Westphalen terá de vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. Caso o empate persista no tempo extra, o Galo garante a classificação por ter feito uma melhor campanha na primeira fase.
Relacionados
Atlântico
- 1 - Ryan
- 5 - PL
- 6 - Batalha
- 7 - William
- 8 - Vagner
- 9 - Elenilson
- 10 - Salah
- 11 - Vilela
- 15 - João Vitor
- 16 - Thales
- 18 - Rodrigo
- 22 - Suelton
- 23 - Ale Falcone
- 41 - Zarpellon
- 44 - Canabarro
- 45 - Serginho
Guarani-FW
- 1 - Léo Silva
- 2 - Batata
- 7 - William
- 8 - Vini Rosa
- 9 - Vitão
- 12 - Daniel Rosa
- 13 - Mayke
- 15 - Guilherme
- 21 - Wanderson (c)
- 33 - Miguel
- 55 - Rikelmy
- 67 - Daniel
- 77 - Thiago Cabeça