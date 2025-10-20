Atlântico x Guarani-FW: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Atlântico x Guarani-FW: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Atlântico e Guarani-FW se enfrentam nesta terça-feira (21), às 20h45min, no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim. O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Atlântico x Guarani-FW

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como foi o jogo de ida

Por mais que o Atlântico tenha vencido, a partida não foi simples. Mesmo com os titulares em quadra, o Galo teve dificuldades contra o Guarani e terminou a primeira etapa perdendo por 3 a 2. No segundo tempo, virou a partida de garantiu a vitória por 5 a 3.

Com o resultado, o Atlântico depende de um empate para chegar às quartas de final. A equipe de Frederico Westphalen terá de vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. Caso o empate persista no tempo extra, o Galo garante a classificação por ter feito uma melhor campanha na primeira fase.

Atlântico

1 - Ryan

5 - PL

6 - Batalha

7 - William

8 - Vagner

9 - Elenilson

10 - Salah

11 - Vilela

15 - João Vitor

16 - Thales

18 - Rodrigo

22 - Suelton

23 - Ale Falcone

41 - Zarpellon

44 - Canabarro

45 - Serginho

Guarani-FW

1 - Léo Silva

2 - Batata

7 - William

8 - Vini Rosa

9 - Vitão

12 - Daniel Rosa

13 - Mayke

15 - Guilherme

21 - Wanderson (c)

33 - Miguel

55 - Rikelmy

67 - Daniel

77 - Thiago Cabeça

