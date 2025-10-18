Atlântico vence o Guarani-FW em jogo de oito gols pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Atlântico fez valer o favoritismo e saiu com a vitória fora de casa. @maridellameafoto / Divulgação

Foi apenas o quarto jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal, mas será difícil superar o que foi apresentado por Guarani-FW e Atlântico. Neste sábado (18), as equipes se enfrentaram no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen. Os visitantes levaram a melhor e venceram por 5 a 3.

Na primeira etapa foram cinco gols marcados, sendo três para os donos da casa. Já no segundo tempo, o Atlântico virou a partida e saiu com a vitória.

As equipes voltam a se encontrar na terça-feira (21), às 21h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. O Atlântico depende de um empate para avançar às quartas de final. Já o Guarani precisa vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. No tempo extra, terá de vencer novamente, já que a vantagem do empate é do Galo, que terminou com melhor campanha na primeira fase.

Cinco gols no primeiro tempo

O Atlântico começou melhor e abriu o placar com pouco mais de um minuto. William Bolt recebeu no lado esquerdo, avançou com liberdade e chutou de bico no alto: 1 a 0. Contudo, o time perdeu força nos minutos seguintes e sofreu a virada.

Aos três minutos, Batata fez boa jogada pelo lado direito e chutou cruzado na direção do gol. Rikelmy, em seu primeiro toque na partida, empurrou para o fundo das redes. O Guarani seguiu na pressão e William finalizou cruzado de fora da área, 1min30s depois. Alê Falcone fez grande defesa, quase em cima da linha.

Os donos da casa conseguiram ampliar aos 6min30s. Vagner, artilheiro do Galo na temporada, tentou sair jogando na quadra de defesa e acabou desarmado por Daniel Rosa. O ala girou para cima do fixo e chutou forte: 2 a 1.

O Atlântico voltou ao ataque e exigiu grandes defesas do goleiro Léo Silva. Primeiro na finalização de Salah, aos 8min20s, e depois quando Vagner arriscou de fora da área, aos 13min55s.

Outra grande chance do time de Erechim ocorreu segundos antes. Serginho disparou em velocidade pela direita e tocou para William, no outro lado. O ala dominou, deixou o marcador no chão e escorou para Daniel Batalha, próximo da área, de frente para o gol. O experiente jogador acabou errando o alvo e finalizando para fora.

Depois de muita pressão, o Atlântico chegou ao empate. O time treinado por Paulinho Sananduva trocou passes de um lado para o outro até que Serginho, no lado direito, chutou cruzado. Léo Silva até espalmou, mas Vagner pegou o rebote de voleio e deixou tudo igual: 2 a 2.

E os últimos segundos da etapa inicial também foram de muita emoção. Primeiro, João Vitor finalizou de longe e acertou o travessão. O clube de Frederico Westphalen respondeu com um lançamento de Léo Silva, que terminou no gol de cabeça de Vitão, levando a vantagem de 3 a 2 para o intervalo.

Atlântico vira na segunda etapa

O segundo tempo começou com a mesma intensidade da primeira etapa. Com 1min10s, Vitão levou perigo em chute de fora da área defendido por Alê Falcone com a perna. Cerca de três minutos depois, o goleiro do Atlântico fez outra grande defesa. Daniel Batalha errou passe na quadra de defesa e deixou Mayke cara a cara com o gol. O arqueiro do Galo defendeu com o rosto.

A resposta do Atlântico veio no minuto seguinte em jogada ensaiada de falta. Vagner cobrou no meio da quadra, recebeu novamente próximo da área e deixou Suelton livre no lado esquerdo. Léo Silva salvou com o pé após finalização do ala.

Os visitantes insistiram e buscaram o empate aos 9min24s. João Vitor dominou fora da área no lado direito, girou para cima do marcador e bateu rasteiro: 3 a 3. E o Guarani parece ter sentido o gol de empate, já que poucos minutos depois levou a virada.

Aos 11min52s, Daniel Rosa errou na saída de bola e foi desarmado por PL. O ala do time de Erechim estava livre contra o goleiro e tocou para Salah, no lado direito da área, que fez o quarto gol dos visitantes: 4 a 3.

E o Atlântico ainda conseguiu marcar o quinto. Faltando 2min32s para o apito final, João Vitor chutou e Léo Silva defendeu. Na sequência do lance, o jogador recebeu a bola próximo do meio da quadra, dominou em direção ao gol e chutou forte de fora da área: 5 a 3.