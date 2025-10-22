Árbitra brasileira é convocada para a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal

Uma árbitra brasileira foi convocada pela Fifa para a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal. A lista com toda a arbitragem para o torneio, que será disputado nas Filipinas de 21 de novembro a 7 de dezembro, foi divulgada nesta quarta-feira (22).
Ao todo, foram chamadas 27 mulheres de quatro confederações: Ásia, América do Sul, Concacaf (Confederação das Américas do Norte, Central e do Caribe) e Europa. Entre elas está a brasileira Anelize Meire Schulz, 40 anos, nascida em Jaraguá do Sul (SC).
Anelize esteve na Copa masculina
Esta será o segundo mundial consecutivo de Anelize. Em 2024, no Uzbequistão, ela também foi a única representante da arbitragem brasileira na Copa masculina, vencida pelo Brasil, que conquistou o hexa.
Educadora física, a catarinense começou a apitar em 2009, depois de ser ala/pivô de times de Jaraguá do Sul, Blumenau, Criciúma e Caçador, todas cidades de Santa Catarina. Em 2011, ela entrou para o quadro da Federação Catarinense de Futsal (FCFS) e no ano seguinte na Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). O escudo da Fifa chegou em 2018.
A árbitra ainda não tem a escala de jogos nos quais vai atuar.
Lista de árbitras convocadas
Ásia (9)
Gelareh Nazemi (Irã)
Kana Saito (Japão)
Mari Yamamoto (Japão)
Nurul Atika Janah (Malásia)
Panadda Khotsenaphattra (Tailândia)
Qingyun Liang (China)
Reem Al-Bishi (Arábia Saudita) Zari Fathi (Irã)
Xin Zhu (China)
América do Sul (7)
Anelize Meire Schulz (Brasil)
Maria Caceres Urunaga (Paraguai)
Maria Estefania Pinto (Argentina)
Oriana Zambrano Medina (Venezuela)
Tayana Moreno Sarabia (Venezuela)
Valeria Nicole Palma Palma (Chile)
Yendis Montalvo Mazza (Colômbia)
Concacaf (3)
Krystin Pahia (Estados Unidos)
Kimberly Valverde Delgado (Costa Rica)
Yeraldin Araya Chaves (Costa Rica)
Europa (8)
Alice Vevodova (República Tcheca)
Filipa Prata (Portugal)
Fiorentina Kallaba (Kosovo)
Maria Myslovska (Ucrânia)
Marijana Oresic (Croácia)
Martina Piccolo (Itália)
Monika Czudzinowicz (Polônia)
Noelia Gutierrez Muñoz (Espanha)