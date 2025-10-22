AMF x Entre-Ijuís: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

AMF x Entre-Ijuís: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

AMF e Entre-Ijuís se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 20h, no Ginásio da Escola Gabriel Taborin, em Marau. O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Onde assistir a AMF x Entre-Ijuís

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como foi o jogo de ida

A partida em Entre-Ijuís abriu os confrontos das oitavas de final da competição, com vitória dos donos da casa por 1 a 0. Dentro de quadra, os goleiros tiveram destaque e evitaram um placar mais elástico. Do lado da AMF foi João Paulo, já pelo Entre-Ijuís foi a dupla Márcio e Chico, que alternavam no gol da equipe.

Entre-Ijuís vence a AMF no primeiro jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

O gol foi marcado apenas no segundo tempo por Maurício. Com o resultado, Entre-Ijuís depende de um empate para avançar. Do lado da AMF, será necessário vencer por qualquer placar para levar a partida para a prorrogação. No tempo extra, a vantagem do empate é do time de Marau, que teve uma melhor campanha na primeira fase.

Acompanhe ao vivo a partida