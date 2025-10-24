AMF goleia Entre-Ijuís, resiste na prorrogação e avança às quartas do Gauchão de Futsal

Foi na prorrogação que se definiu o segundo classificado para as oitavas de final do Gauchão de Futsal. Nesta quinta-feira (23), a AMF venceu Entre-Ijuís, em Marau, por 5 a 0 no tempo normal. Na prorrogação, os times empataram sem gols, resultado que classificou os donos da casa, já que fizeram uma melhor campanha na primeira fase. No jogo de ida, Entre-Ijuís venceu por 1 a 0.

Dentro de quadra, os gols foram marcados por Tomás, Caio Carioca, Ponce, Pastor e Kaiky. O goleiro João Paulo também foi destaque, principalmente pela atuação na prorrogação, quando garantiu o empate.

Agora, a AMF aguarda os demais classificados para descobrir o adversário nas quartas de final. Neste momento, além da equipe, o Atlântico também avançou ao superar o Guarani-FW com duas vitórias.

Goleada no primeiro tempo

Precisando da vitória para forçar a prorrogação, a AMF começou pressionando na quadra de ataque. Com 3min10s, Xuxa cobrou falta quase na linha lateral, mas Márcio espalmou. A equipe conseguiu abrir o placar aos 5min30s com o artilheiro Tomás. Em bela jogada de Formiga pelo lado esquerdo, deixando a marcação no chão, a bola foi cruzada rasteira na direção do gol, e o pivô só escorou para o fundo das redes.

Os donos da casa foram melhores na etapa inicial e tinham boa movimentação, principalmente no setor ofensivo. Tomás quase ampliou por volta dos nove minutos, em chute de fora da área, mas a bola passou perto da trave. Pouco tempo depois, as tentativas surtiram efeito.

Poucos segundos após os 11min, Caio avançou pelo meio e tocou para Caio Carioca, no lado esquerdo da área. Na saída do goleiro, ele concluiu no alvo e ampliou: 2 a 0.

Do lado dos visitantes, a equipe tinha dificuldades para furar o bloqueio da AMF, mas levou perigo aos 12min33s, quando Mateus cobrou falta no travessão. Outra boa chance apareceu quando faltavam 2min42s para o intervalo. No lado direito de ataque, Gabriel recebeu passe na medida e finalizou de bico, exigindo boa defesa de Zaparoli.

E no último minuto do primeiro tempo, a AMF conseguiu marcar pela terceira vez. Faltando 43 segundos para o fim, Caio Carioca, no lado direito, deu um chapéu no adversário e cruzou na direção da área. Ponce subiu mais alto e cabeceou para o gol: 3 a 0.

Vantagem aumenta na segunda etapa

AMF seguiu na mesma intensidade no segundo tempo e teve a primeira oportunidade com 44 segundos, mas Xuxa finalizou para fora. Por volta dos cinco minutos quase saiu o quarto gol. Caio Carioca tabelou com Xuxa, que deixou Kaiky livre, no lado direito da área. O jogador não conseguiu bater no gol, mas a bola voltou para Caio Carioca. Ele chutou de fora da área e carimbou a trave.

Do lado de Entre-Ijuís, a melhor chance apareceu aos 6min45s. Quase no meio da quadra, Renan encontrou um belo passe para Mateus, dentro da área. O atleta dominou em boas condições, mas chutou por cima do gol.

E se o Entre-Ijuís não aproveitou, a AMF tratou de marcar o quarto gol. No primeiro minuto do adversário com o goleiro-linha em quadra, Pastor roubou a bola na quadra de defesa, viu o gol aberto e arriscou de muito longe, aumentando a goleada: 4 a 0.

Da mesma forma, Kaiky chegou ao quinto gol. O jogador da AMF viu a meta sem goleiro, chutou de trás do meio da quadra e confirmou o 5 a 0 no tempo normal.

Prorrogação

Com a vantagem do empate, a AMF soube administrar o resultado e até levou perigo ao gol do Entre-Ijuís. Os visitantes tiveram uma boa chance para marcar primeiro na prorrogação, quando o cronômetro apontava 11 segundos para o fim do primeiro tempo. Em finalização de Maurício, pelo lado esquerdo, João Paulo salvou com os pés.

No segundo tempo, Entre-Ijuís teve outra grande chance aos 40 segundos. De fora da área, Xandy chutou forte, a bola desviou em Tomás e bateu na rede pelo lado de fora.