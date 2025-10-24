AMF 5(0)x(0)0 Entre-Ijuís: confira os gols e os melhores momentos do jogo de volta das oitavas do Gauchão de Futsal

A AMF está classificada para as quartas de final do Gauchão de Futsal. Em partida disputada nesta quinta-feira (23), a equipe fez 5 a 0 no Entre-Ijuís, em Marau, e levou o confronto para a prorrogação, já que havia perdido na ida por 1 a 0.

No tempo extra, a boa atuação do goleiro João Paulo garantiu o empate em 0 a 0, resultado que classificou os donos da casa, que tiveram uma melhor campanha na primeira fase.

Além da AMF, o Atlântico também já garantiu a classificação para as quartas de final ao vencer o Guarani-FW em duas partidas.