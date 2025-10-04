Agenda do futsal: tudo que rola no fim de semana pelas quadras do RS

No primeiro fim de semana de outubro, não teremos nenhum campeão sendo festejado no futsal gaúcho. Mas as partidas programadas, tanto em nível estadual quanto nacional, podem fazer encaminhamento importantes na Liga e na Federação Gaúcha de Futsal, além do Brasileirão e da Copa do Brasil.
Brasileirão Masculino
Oitavas de Final - jogo de volta
Sábado (4)
- 19h - Passo Fundo x São João do Jaguaribe (CE)
Copa do Brasil Masculino
Final - jogo de ida
Sábado (4)
- 18h - Atlântico x Magnus (SP)
Gauchão Masculino
Última rodada da primeira fase
Sábado (4), às 20h
- Guarany-ESP x Lokomotiv
- Santa Rosa x Lagoa EC
- Guarani-FW x Cerro Largo
- AAGF x AGE
- Marau x ACE Filtradores
- Uruguaianense x Horizontina
- Afucs x Sercca
Série Ouro Masculina
Oitavas de Final - jogo de volta
Sábado (4)
- 20h - SER Santiago x Independente
Quartas de Final - jogos de ida
Sábado (4)
- 20h - Rio-Grandense x ACBF
Domingo (5)
- 18h - AFA x Atlântico
Série B do Gauchão
Última rodada da primeira fase
Sábado (4)
- 16h - Asserc x Santa Cruz
- 18h - Tapejara x União Parobé
- 20h - Nadas Branco x Vélez Camaquã
- 20h - Giruá x Atlec
- 20h - Alaf x São José
- 20h - Soberano x Ibira
Série C do Gauchão
Semifinal de Conferência - jogo de ida
Sábado (4)
- 20h - Trianon x Peñarol Guaíba
Série Bronze Masculina
Triangular final - segunda rodada
Domingo (5)
- 19h - SER Cacequi x AGE
Série Ouro Feminina
Repescagem
Domingo (5)
Sede Gravataí
- 13h - Palestina x SER Alvorada
- 15h15 - Leoas x Palestina
- 17h30 - SER Alvorada x Leoas
Sede Passo Fundo
- 13h - UFSM/Dallas x Vila Nova
- 15h15 - Vila Nova x Palestra
- 17h30 - Palestra x UFSM/Dallas