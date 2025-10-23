AGE Guaporé x Guarany de Espumoso: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

AGE Guaporé x Guarany de Espumoso: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

AGE Guaporé e Guarany de Espumoso se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 19h, no Ginásio Municipal de Guaporé, em Guaporé. O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH. Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a AGE Guaporé x Guarany de Espumoso

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como foi o jogo de ida

Em Espumoso, as duas equipes tiveram um dos principais jogos do mata-mata da competição. O Guarany venceu de virada por 3 a 2 e contou com boa atuação de Jean Rodrigues, autor de dois gols e de uma assistência. A equipe chegou a desperdiçar duas penalidades no jogo, enquanto a AGE teve duas cobranças de tiro-livre direto, sendo que apenas uma delas foi convertida.

O resultado da ida obriga a AGE a vencer em casa para forçar a prorrogação. No tempo extra, a vantagem do empate vai para o time de Guaporé, que teve uma melhor campanha na primeira fase. Quanto ao Guarany, a equipe pode até empatar para seguir vivo na disputa.

