AGE Guaporé 5(4)x(0)1 Guarany de Espumoso: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas do Gauchão de Futsal

A AGE Gauporé está classificada para as quartas de final do Gauchão de Futsal. Após perder para o Guarany de Espumoso, na ida, por 3 a 2, a equipe venceu em casa por 5 a 1 e forçou a prorrogação. No tempo extra, os donos da casa fizeram 4 a 0 e garantiram a vaga na próxima fase.
Além da AGE Guaporé, Atlântico e AMF, de Marau, também estão garantidas nas quartas de final da competição.
Todos os jogos do mata-mata, incluindo as duas partidas da decisão, terão a transmissão ao vivo em imagens no YouTube de GZH.