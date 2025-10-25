AGE Guaporé 5(4)x(0)1 Guarany de Espumoso: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas do Gauchão de Futsal

A AGE Gauporé está classificada para as quartas de final do Gauchão de Futsal. Após perder para o Guarany de Espumoso, na ida, por 3 a 2, a equipe venceu em casa por 5 a 1 e forçou a prorrogação. No tempo extra, os donos da casa fizeram 4 a 0 e garantiram a vaga na próxima fase.