AGE goleia o Guarany de Espumoso duas vezes e avança às quartas de final do Gauchão de Futsal

Foram duas goleadas que levaram a AGE Guaporé para as quartas de final do Gauchão de Futsal. Contra o Guarany de Espumoso, nesta sexta-feira (24), a equipe fez 5 a 1 no tempo normal e forçou a prorrogação, já que havia perdido na ida por 3 a 2. Nela, a AGE venceu por 4 a 0, garantindo a classificação.

O único gol dos visitantes foi marcado por Luan. Do lado dos donos da casa, Gui Farinho, duas vezes, Peixoto, Pity e Tevez fizeram os gols. Na prorrogação, Tevez e Pity marcaram duas vezes.

Agora, a AGE Guaporé se junta a Atlântico e AMF, de Marau, como as equipes garantidas nas quartas. Resta ao time aguardar os demais classificados para saber o adversário.

Bom primeiro tempo

Tal qual o jogo de ida, a partida em Guaporé também apresentou um bom nível de futsal, com as duas equipes sem medo de se expor ao ataque. Os donos da casa começaram melhor e conseguiram abrir o placar com 1min12s. Parminha errou um passe na quadra de defesa, Gui Farinho roubou a bola e chutou no alto, sem dar chances a Léo Parisoto: 1 a 0.

Cerca de 30 segundos depois, veio o segundo gol da AGE. Lucas Peres puxou contra-ataque pelo lado esquerdo, invadiu a área e tocou para Gui Farinho, com o gol aberto, empurrar para o fundo das redes: 2 a 0.

A resposta dos visitantes veio aos quatro minutos. Com dificuldades para trabalhar a bola na quadra de ataque, o goleiro Léo Parisoto resolveu bater de longe. A bola bateu em Peixoto, na área, e sobrou para Luan finalizar livre: 2 a 1.

Artilheiro da AGE na competição, Gui Farinho quase fez o terceiro gol por volta dos oito minutos. Ele roubou a bola de Deivão no lado direito, tabelou com Lucas Peres, mas acertou a trave quando recebeu o passe, próximo da linha do gol.

Nos minutos seguintes, Léo Parisoto fez boas defesas em chutes de fora da área de Pity e de Tapejara. Do lado da AGE, Jacky também salvou a equipe de sofrer o empate faltando pouco mais de 3min30s para o intervalo. Mateus roubou a bola no lado esquerdo, entrou na área e conseguiu driblar o goleiro, que prontamente se recuperou e espalmou. Na sobra, Nahoã pegou mal na bola, e Lucas Peres afastou.

E faltando 40 segundos para o apito final foi a vez de Lucas Peres perder grande chance. Após Gui Farinho recuperar a bola próximo da área, ele deixou o jogador livre, sem goleiro. Contudo, a conclusão não foi das melhores, e a bola saiu para fora.

Goleada no segundo tempo

O começo da segunda etapa teve menos chances em relação ao primeiro tempo. As duas equipes estavam mais cautelosas, e o Guarany passou a apostar em chutes de fora da área. Tanto Léo Parisoto quanto Cavinato arriscaram de longe, mas Jacky fez boas defesas.

A estratégia do goleiro do Guarany surtiu efeito no primeiro tempo, mas prejudicou a equipe na primeira metade da segunda etapa. Por volta dos sete minutos, Parisoto chutou de fora da área e viu Jacky espalmar. Na sequência, Patrick lançou rapidamente Gui Peixoto, no lado direito. O jogador aproveitou o gol aberto e marcou o terceiro dos donos da casa: 3 a 1.

Os visitantes tentavam descontar para buscar o empate, mas tiveram momentos de dificuldade na reta final. Faltando pouco mais de seis minutos para o intervalo, Igão deu um carrinho em Jacky e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

Com um a mais em quadra, a equipe trocou passes de forma precisa no ataque até que Peixoto, no lado direito, cruzou rasteiro para Tevez marcar o quarto aos 14min10s. E cerca de um minuto depois, com o goleiro-linha em quadra, o Guarany perdeu a bola no ataque, e Lucas Peres acionou Pity. De longe, o jogador fez o quinto gol: 5 a 1.

Na sequência, os dois times aceitaram o resultado, que levou o confronto para a prorrogação.

Prorrogação

Mesmo com o empate a seu favor, a AGE Guaporé foi melhor no primeiro tempo da prorrogação. Com 1min40s, Gui Farinho dominou de costas, fora da área, girou e soltou uma bomba na direção do gol. Léo Parisoto fez grande defesa.

Aos 3min38s, Parminha respondeu em finalização de longe, que passou perto da trave. Cerca de 20 segundos depois, a AGE quase fez o primeiro gol do tempo extra. Após boa jogada de Gui Farinho pelo meio, a bola sobrou para Lucas Peres, livre na área. O jogador chutou de primeira, mas Parisoto salvou novamente.

No segundo tempo, o goleiro do Guarany teve de salvar o time logo com 20 segundos, quando defendeu uma finalização de Tevez no canto. Mas no lance seguinte, ele não conseguiu defender. Jacky chutou da quadra de defesa, e Tevez desviou com o pé, confundindo Léo Parisoto: 1 a 0.