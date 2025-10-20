ACBF x Lagoa Futsal: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

ACBF x Lagoa Futsal: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

ACBF e Lagoa Futsal se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra em Carlos Barbosa. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Leia Mais Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Onde assistir a ACBF x Lagoa Futsal

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como chegam

ACBF

Apesar da tradição, a equipe de Carlos Barbosa não priorizou o Gauchão e terminou a primeira fase em 11° lugar. A mescla com jogadores das categorias de base ainda foi suficiente para o time chegar ao mata-mata. Até aqui foram sete vitórias, três empates e oito derrotas. Os artilheiros são os jovens Gian e Kayke, que integram a categoria sub-20. Já no comando técnico está Peri Fuentes.

Veja os relacionados para o jogo:

2 - Eric

5 - Alves

7 - W. Júnior

8 - Luís

9 - Barbosinha

10 - Murilo

13 - Daniel

16 - Juninho

25 - Kayke

27 - Ritter

28 - Marcolla

30 - Felipe

77 - Daniel

81 - JK

Lagoa Futsal

Campeão da Supertaça Farroupilha e da Taça Farroupilha - Região Norte, ambas edições deste ano, o Lagoa Futsal fez boa primeira fase e terminou em sexto lugar com oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O principal destaque é o pivô Ronaldo, artilheiro do Gauchão com 22 gols marcados, tendo seis a mais que o segundo colocado. O treinador da equipe é Ricardo Hoffman, o Picolé.

Veja os relacionados para o jogo:

1 - Ronald

8 - Pedrinho

9 - Ronaldo

10 - Neytan

12 - Samuka

13 - Gabriel Bonaldi

14 - Xande

15 - Lê

17 - Matheus

20 - Kike

74 - Maninho

91 - Luk

96 - Gabriel Rosa

Acompanhe ao vivo a partida