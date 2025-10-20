ACBF x Lagoa Futsal: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

ACBF e Lagoa Futsal se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra em Carlos Barbosa. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a ACBF x Lagoa Futsal
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.
Como chegam
ACBF
Apesar da tradição, a equipe de Carlos Barbosa não priorizou o Gauchão e terminou a primeira fase em 11° lugar. A mescla com jogadores das categorias de base ainda foi suficiente para o time chegar ao mata-mata. Até aqui foram sete vitórias, três empates e oito derrotas. Os artilheiros são os jovens Gian e Kayke, que integram a categoria sub-20. Já no comando técnico está Peri Fuentes.
Veja os relacionados para o jogo:
- 2 - Eric
- 5 - Alves
- 7 - W. Júnior
- 8 - Luís
- 9 - Barbosinha
- 10 - Murilo
- 13 - Daniel
- 16 - Juninho
- 25 - Kayke
- 27 - Ritter
- 28 - Marcolla
- 30 - Felipe
- 77 - Daniel
- 81 - JK
Lagoa Futsal
Campeão da Supertaça Farroupilha e da Taça Farroupilha - Região Norte, ambas edições deste ano, o Lagoa Futsal fez boa primeira fase e terminou em sexto lugar com oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O principal destaque é o pivô Ronaldo, artilheiro do Gauchão com 22 gols marcados, tendo seis a mais que o segundo colocado. O treinador da equipe é Ricardo Hoffman, o Picolé.
Veja os relacionados para o jogo:
- 1 - Ronald
- 8 - Pedrinho
- 9 - Ronaldo
- 10 - Neytan
- 12 - Samuka
- 13 - Gabriel Bonaldi
- 14 - Xande
- 15 - Lê
- 17 - Matheus
- 20 - Kike
- 74 - Maninho
- 91 - Luk
- 96 - Gabriel Rosa