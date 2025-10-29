ACBF volta a golear o Lagoa Futsal e está classificada para as quartas de final do Gauchão de Futsal

ACBF não poupou jogadores nos dois jogos e avançou com tranquilidade. Junior Cirino / Studio Jota / Divulgação

No ano em que retorna ao Gauchão da Liga Gaúcha, a ACBF conquistou a classificação para as quartas de final do torneio. Após vencer o Lagoa Futsal em casa por 4 a 1, na ida, superou os adversários, nesta terça-feira (28), em Lagoa Vermelha, por 5 a 1. A equipe aguarda a definição dos classificados para saber o adversário na próxima fase.

No primeiro tempo, Juninho, Bruno Iacovino e Ritter fizeram para a ACBF, enquanto Maninho descontou para o time da casa. Na etapa final, Luís e Barbosinha marcaram gols de trás do meio da quadra, sendo que o último foi de bicicleta, e deram números finais à partida.

Com a classificação, a ACBF se junta a outras seis equipes no grupo das classificadas para as quartas de final. São elas: AMF Futsal, de Marau; AAGF, de Agudo; Atlântico; AGE Guaporé; Santa Rosa; e Uruguaianense.

ACBF melhor no primeiro tempo

Barbosinha foi um dos jogadores mais acionados dentro de quadra. Junior Cirino / Studio Jota / Divulgação

Assim como no jogo de ida, a ACBF mostrou a superioridade técnica logo nos primeiros minutos. Com apenas 1min20s de bola rolando, os visitantes conseguiram abrir o placar. Daniel lançou Juninho, no lado direito. Lé tentou afastar, mas não conseguiu superar o atleta da equipe laranja, que finalizou cruzado: 1 a 0.

Sem dificuldades, a ACBF seguiu no ataque e conseguiu chegar ao segundo gols aos 7min35s. Após um erro de passe adversário, Barbosinha roubou a bola no meio da quadra, avançou e tocou para Bruno Iacovino, que estava próximo da marca do tiro-livre direto. O jogador dominou e finalizou rasteiro no canto direito para ampliar: 2 a 0.

Precisando da virada, o Lagoa Futsal buscou atacar em finalizações de fora da área, mas parou no goleiro Angelo. Pouco depois da metade da etapa inicial veio uma das principais chances dos donos da casa. Bruno Iacovino, no lado direito, tentou inverter o jogo e errou o passe. Gabriel Rosa dominou, driblou Alves, mas chutou mal e não acertou o alvo.

A equipe da casa passou a insistir em jogadas com o auxílio do pivô. Ronaldo, artilheiro do Gauchão, foi bastante acionado e deixou Gabriel Rosa em boas condições duas vezes. Em ambos os lances, o ala finalizou para fora. Outra grande oportunidade apareceu por volta dos 12 minutos, quando Gabriel Rosa, no lado direito, cruzou pelo alto na direção da área. Maninho desviou de cabeça para fora.

Faltando 2min5s para o intervalo, o mesmo jogador descontou no placar. Após lançamento do goleiro Dener, Luk fez o pivô e escorou para Maninho, que finalizou forte de fora da área: 2 a 1. Porém, a ACBF buscou o terceiro gol no minuto final. Barbosinha chutou cruzado, próximo da área, mas parou na defesa do goleiro. No rebote, Ritter confirmou a vantagem da primeira etapa: 3 a 1.

Golaços na etapa final

No segundo tempo, os visitantes souberam administrar a vantagem no placar. Já o Lagoa buscava descontar e teve boa chance aos 4min26s, quando a bola sobrou para Pedrinho, no lado esquerdo. O jogador pegou de primeira, mas Angelo saltou no canto para espalmar.

Pouco tempo depois foi a vez de Gabriel Rosa, em duas finalizações de fora da área, exigir grandes defesas do goleiro da ACBF. Os donos da casa voltaram a tentar em chute de longe aos 7min29s, mas Samuka também parou em Angelo.

Apesar da goleada, goleiro Angelo foi um dos destaques da equipe visitante. Junior Cirino / Studio Jota / Divulgação

Faltando 10 minutos para o apito final, o Lagoa colocou em quadra o goleiro-linha na busca de encostar no placar. No entanto, a estratégia não surtiu efeito e deu liberdade para a equipe de Carlos Barbosa ampliar a vantagem. Aos 14min25s, após um erro de passe próximo do meio da quadra, Luís aproveitou e mandou direto para as redes: 4 a 1.