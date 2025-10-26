ACBF goleia o Riograndense e encara o Atlântico na semifinal da Série Ouro 

Time está invicto jogando em Carlos Barbosa. Lucka Cyríaco / ACBF

A ACBF venceu o Riograndense novamente por 5 a 0, desta vez em Carlos Barbosa, e está na semifinal da Série Ouro de Futsal. Barbosinha (2), Juninho, Marcolla e Kaike marcaram os gols da vitória laranja na noite deste sábado (25).

A equipe agora encara o Atlântico de Erechim — atual campeão da Copa do Brasil — com a decisão em Carlos Barbosa. As partidas acontecem nos dias 1º e 8 de novembro.

Também neste sábado, o Russo Preto venceu a ANPF/Lyon, por 3 a 2, e garantiu a vaga entre os quatro melhores. O adversário será a SER Santiago, que venceu novamente a Sercesa, desta vez por 4 a 1, e decide a vaga à final em casa.

Riograndense

Apesar da eliminação para a atual campeã, o Guri Teimoso encerrou a Série Ouro com sua melhor campanha na história. Desde que chegou à elite, em 2022, o Riograndense nunca havia ultrapassado as oitavas de final.