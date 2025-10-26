ACBF goleia o Riograndense e encara o Atlântico na semifinal da Série Ouro 

A ACBF venceu o Riograndense novamente por 5 a 0, desta vez em Carlos Barbosa, e está na semifinal da Série Ouro de Futsal. Barbosinha (2), Juninho, Marcolla e Kaike marcaram os gols da vitória laranja na noite deste sábado (25).
A equipe agora encara o Atlântico de Erechim — atual campeão da Copa do Brasil — com a decisão em Carlos Barbosa. As partidas acontecem nos dias 1º e 8 de novembro.
Também neste sábado, o Russo Preto venceu a ANPF/Lyon, por 3 a 2, e garantiu a vaga entre os quatro melhores. O adversário será a SER Santiago, que venceu novamente a Sercesa, desta vez por 4 a 1, e decide a vaga à final em casa.
Riograndense
Apesar da eliminação para a atual campeã, o Guri Teimoso encerrou a Série Ouro com sua melhor campanha na história. Desde que chegou à elite, em 2022, o Riograndense nunca havia ultrapassado as oitavas de final.
Neste ano, a equipe rio-grandina venceu sete das 14 partidas disputadas — o mesmo número de vitórias obtido nas 35 partidas somadas das temporadas anteriores. O time terminou o ano com sete vitórias, três empates e quatro derrotas — um aproveitamento de 57%.