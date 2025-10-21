Futsal

Goleada
Notícia

ACBF domina o Lagoa Futsal e vence jogo de ida das oitavas do Gauchão com tranquilidade

Equipe da Serra Gaúcha goleou o adversário e depende de um empate para seguir na competição

Antonio Oliveira

