ACBF domina o Lagoa Futsal e vence jogo de ida das oitavas do Gauchão com tranquilidade

Depois de poupar titulares em boa parte da primeira fase da competição, a ACBF entrou em quadra com os principais jogadores e não deu chances ao Lagoa Futsal. Nesta terça-feira (21), a equipe fez 4 a 1, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

No primeiro tempo, Barbosinha, duas vezes, e Juninho fizeram os gols da ACBF. Na etapa final, o time ampliou com Marcolla, de pênalti, enquanto o Lagoa descontou com Xande.

As duas equipes voltam a se encontrar no dia 28 de outubro, às 19h, em Lagoa Vermelha, no Ginásio Adolfo Stella. A ACBF depende de um empate para avançar as quartas de final, enquanto o Lagoa Futsal precisa vencer para forçar a prorrogação. No tempo extra, a vantagem do empate é do time de Lagoa Vermelha que teve uma melhor campanha na primeira fase.

Goleada no primeiro tempo

Recentemente eliminada nas oitavas da Liga Nacional de Futsal (LNF), a ACBF tratou de superar a queda e começou a partida sufocando o Lagoa Futsal. Com 1min20s, Alves teve a primeira chance ao chutar cruzado, no lado esquerdo de ataque. No rebote, mesmo sem goleiro, Juninho acertou o travessão.

Perto dos cinco minutos foram duas chances em sequência. Primeiro, Daniel recebeu na entra da área e exigiu defesa de Dener. No lance seguinte, o fixo retomou a bola no lado esquerdo e tocou para Luís, no centro da quadra. Ele finalizou rasteiro, mas o goleiro adversário salvou novamente.

Depois de muita pressão, a ACBF conseguiu abrir o placar aos 11min15s. Murilo avançou pelo lado esquerdo, cortou para o meio e tocou para Barbosinha, que chutou de primeira, dentro da área: 1 a 0.

O Lagoa Futsal até respondeu cerca de um minuto depois, quando Gabriel Rosa arriscou de longe e acertou o travessão. Contudo, foram os donos da casa que marcaram outra vez. Faltando seis minutos para o intervalo, Daniel cobrou lateral do lado esquerdo em direção ao meio. Juninho pisou na bola, ajeitou para o pé esquerdo e bateu de longe. A bola ainda desviou nos adversários antes de morrer no fundo das redes: 2 a 0.

E nos últimos segundos da etapa inicial, a equipe de Carlos Barbosa ampliou a vantagem. Após tentativas de Marcolla e Ritter, Barbosinha aproveitou uma bola mal afastada por Neytan, dentro da área, e apenas teve o trabalho de finalizar forte na direção do gol: 3 a 0.

ACBF administra o resultado na etapa final

No segundo tempo, os donos da casa seguiram pressionando na quadra de ataque. Com quase três minutos, Alves avançou pelo meio e arriscou rasteiro de longe. A bola passou raspando a trave direita.

Entre troca de passes na quadra de ataque, a ACBF chegou ao quarto gol aos 7min30s. Barbosinha recebeu passe na área, tentou driblar Pedrinho e acabou derrubado pelo adversário. Em cobrança de pênalti, Marcolla converteu e ampliou a vantagem: 4 a 1.

No lance seguinte, a equipe laranja apertou a saída de bola e conseguiu recuperar a posse. Murilo finalizou rasteiro, próximo da marca do tiro-livre direto e exigiu grande defesa de Dener com os pés.

O Lagoa Futsal ainda conseguiu descontar no marcador perto dos 10 minutos. Dener resolveu arriscar de longe e encontrou Xande, próximo da linha do gol. Ele apenas empurrou para o fundo das redes: 4 a 1.

Nos minutos finais, os visitantes colocaram o goleiro-linha em quadra, mas não foi o suficiente para buscar o placar. Ronaldo quase fez o segundo, faltando 1min9s para o apito final. A bola sobrou para o jogador, livre no lado esquerdo da área, e com o goleiro fora do lance. Mesmo assim, Felipe se recuperou no lance e conseguiu espalmar.

