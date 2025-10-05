ACBF abre quartas da Série Ouro com goleada em Rio Grande

Na abertura das quartas de final da Série Ouro de futsal, a ACBF deu um grande passo para chegar a próxima fase da competição estadual em 2025. Goleou o Rio-Grandense, em Rio Grande, na Arena Farydo Salomão, por 5 a 0 e levou a vantagem para a partida de volta, em Carlos Barbosa.
Reinaugurado no final de 2024, o belo ginásio municipal de Rio Grande ficou lotado para acompanhar o confronto. E viu uma dominante ACBF, com atuação de gala de Bruno Iacovino. O ala marcou três dos cinco gols da goleada. Barbosinha e Juninho fecharam a conta.
O jogo de volta, em Carlos Barbosa, está marcado para o dia 25 de outubro. A ACBF jogará pelo empate para se classificar às semifinais.
Já o Rio-Grandense terá de vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levar o jogo à prorrogação. E no tempo extra, terá de vencer novamente, pois a ACBF jogará pelo empate outra vez, por ter melhor campanha na fase de grupos.
SER Santiago pega última vaga
Ainda que as quartas de final já tenham começado, as oitavas terminaram também no sábado. Em Santiago, o time da casa fez 9 a 3 no Independente, de Lavras do Sul, e se garantiu nas quartas. O adversário será a Sercesa, de Carazinho.
Os confrontos foram atrasados em função da participação da SER Santiago na Taça Brasil - 1ª Divisão - no fim de setembro.
Quartas da Série Ouro
Domingo (5)
18h - AFA x Atlântico
Sábado (11)
19h - Atlântico x AFA
Sábado (18)
20h - Sercesa x SER Santiago
20h - ANPF x Russo Preto
Sábado (25)
19h - ACBF x Rio-Grandense
20h - SER Santiago x Sercesa
20h - Russo Preto x ANPF
Nas semifinais, se enfrentarão os vencedores de ACBF x Rio-Grandense contra AFA x Atlântico. E na outra chave, os ganhadores de SER Santiago x Sercesa e ANPF x Russo Preto.