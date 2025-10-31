AAGF x Passo Fundo Futsal: tudo sobre o jogo pelas quartas do Gauchão de Futsal

tudo sobre o jogo das quartas de final. Arte GZH

AAGF e Passo Fundo Futsal se enfrentam neste sábado (1°), às 20h, no Centro Desportivo Municipal, em Agudo. O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a AAGF x Passo Fundo Futsal

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como chegam

O Passo Fundo Futsal segue com a melhor campanha da competição e chegou às quartas de final após eliminar o Cerro Largo com duas goleadas e boas atuações do pivô Elisandro Imperador.

Do lado da AAGF, foram dois empates contra o Filtradores, de Bom Princípio, que levaram o segundo jogo, em Agudo, para a prorrogação. No tempo extra, a equipe da Região Central venceu por 4 a 0, com destaque para o pivô Ferrugem.

AAGF

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.

Passo Fundo Futsal

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.

Acompanhe ao vivo a partida