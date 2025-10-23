AAGF x Filtradores: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

AAGF x Filtradores: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

AAGF e Filtradores, de Bom Princípio, se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 21h, no Ginásio Desportivo Municipal, em Agudo. O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a AAGF x Filtradores

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como foi o jogo de ida

Em Tupandi, com mando do Filtradores, as equipes empataram em 2 a 2. Todos os gols foram marcados na primeira etapa. A AAGF começou melhor e abriu 2 a 0 no placar, com pouco tempo entre os dois gols. Em contrapartida, os donos da casa buscaram o empate ainda no primeiro tempo, resultado que seguiu até o apito final.

O resultado deixa a classificação nas mãos do vencedor do jogo de volta. Caso ocorra um novo empate, a partida vai para a prorrogação, etapa em que o clube de Agudo tem a vantagem do empate.

AAGF

Ainda não divulgado.

Filtradores