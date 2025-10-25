AAGF empata no fim, goleia Filtradores na prorrogação e avança no Gauchão de Futsal

A AAGF é mais uma das equipes classificadas para as quartas de final do Gauchão de Futsal. Diante do Filtradores, de Bom Princípio, nesta sexta-feira (24), em Agudo, a equipe saiu atrás no placar, mas buscou o empate, que levou o duelo para a prorrogação. No tempo extra, uma goleada por 4 a 0 classificou os donos da casa. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2.

No tempo normal, os gols saíram no segundo tempo, sendo marcados por William Dresch e Du. Na prorrogação, Netinho fez de pênalti e deixou a AAGF em situação mais confortável, já que dependia do empate. Ferrugem, duas vezes, e Enzo também marcaram.

A AAGF se junta a Atlântico, AMF, de Marau, e AGE Guaporé nas quartas de final. O time só saberá o seu adversário assim que todos os classificados forem definidos.

Sem gols no primeiro tempo

Não foi um primeiro tempo dos mais vistosos, já que as equipes criaram poucas chances de gol. A primeira oportunidade foi do Filtradores, aos 2min30s. Schoulten tabelou com Mathias no lado direito e cruzou para Vini Scola. O jogador dominou, mas não conseguiu a melhor finalização, chutando para fora.

Cerca de 1min30s depois veio a principal chance da AAGF. O goleiro Ceará lançou Ferrugem, que desviou de cabeça, próximo do gol. João Pedro fez uma grande defesa e salvou a equipe.

Depois, ambas as equipes tiveram chances em finalizações de fora da área. Flecha foi quem arriscou para os visitantes, enquanto Du arriscou para os donos da casa. Nos dois casos, os goleiros espalmaram.

E faltando 3min50s para o intervalo, Filtradores teve uma ótima oportunidade para marcar. Após cobrança de escanteio adversária, Lucas tirou de cabeça e tabelou com Wiliam Dresch. O jogador entrou cara a cara contra o goleiro, mas parou na grande defesa de Ceará.

Emoção no segundo tempo

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro, com os dois times mais cautelosos. Mesmo assim, a equipe de Agudo conseguiu levar perigo aos 4min12s. Pierre acertou bom passe para Enzo por cima, no lado direito de ataque. O jogador pegou de primeira, mas a bola passou perto da trave e saiu para fora.

Na sequência, o Filtradores passou a gostar do jogo e melhorou no confronto. Primeiro, Mathias cobrou lateral para Wiliam Dresch, no lado esquerdo de ataque. O destaque do time de Bom Princípio matou a bola no peito e finalizou forte, exigindo grande defesa de Ceará, aos 7min52s.

O goleiro ainda salvou a AAGF em duas oportunidades por volta dos 12 minutos. Primeiro foi um chute cruzado de Mathias, no lado esquerdo. Depois, Schoulten arriscou perto do meio da quadra.

A equipe e Agudo conseguiu uma escapada no lado esquerdo aos 15min12s. Deivid Brazeiro lançou Du, que chegou perto da área e chutou de bico. João Pedro salvou. Da mesma forma, Ceará voltou a brilhar. Cerca de 10 segundos depois, Vini Scola armou pelo meio e tocou para Dresch, livre na área. O atleta bateu de primeira, mas parou no goleiro da AAGF.

E depois de muita insistência, os visitantes abriram o placar. Faltando 3min30s para o intervalo, Vini Scola tocou para Lucas, que recebeu no lado direito de ataque. O jogador partiu em diagonal, driblou o goleiro, e a bola sobrou para Wiliam Dresch, que apenas empurrou para o fundo das redes: 1 a 0.

Com o goleiro-linha em quadra, a AAGF criou a chance do empate. Após belo passe cruzado do lado direito, Ferrugem finalizou de primeira, na entrada da área. João Pedro saltou no canto direito e espalmou.

Quando restavam 41 segundos para o apito final, Filtradores chegou à sexta falta, dando aos donos da casa um tiro-livre direto. Du cobrou com perfeição e levou o confronto para a prorrogação.

Prorrogação

O tempo extra começou com vantagem para a AAGF, que aproveitou o desgaste do adversário. Aos 54 segundos, Ferrugem cruzou rasteiro na área e Lucas afastou. Na sobra, Du chutou de primeira, mas Lucas se atirou na bola para bloqueá-la.

Os donos da casa seguiram pressionando e conseguiram marcar o primeiro gol da prorrogação. Após João Pedro defender chute de fora da área, Netinho invadiu a área e foi derrubado por Schoulten. Na cobrança de pênalti, ele bateu forte e fez 1 a 0.

A AAGF ainda ampliou faltando um minuto para o fim do primeiro tempo. Ferrugem aproveitou a bola que sobrou na área após chute de longe e empurrou para o fundo das redes. Com o goleiro-linha do Filtradores em quadra, o clube de Agudo ainda aproveitou para fazer mais dois gols, com Ferrugem e Enzo.