AAGF 1 (4)x(0) 1 Filtradores: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

Foi na prorrogação que a AAGF garantiu vaga nas quartas de final do Gauchão de Futsal. Em Agudo, a equipe empatou no tempo normal contra o Filtradores em 1 a 1 e forçou a prorrogação. No tempo extra, a equipe da casa venceu por 4 a 0 e garantiu a classificação para a próxima fase.