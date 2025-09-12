Vélez Camaquã x Umuarama: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Equipe da Região Sul do Estado vem de vitória tranquila sobre o Cruzeiro. André Araújo / Cruzeiro Futsal / Divulgação

Neste domingo (14), às 11h, o Vélez Camaquã entra em quadra pela 21ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe encara o Umuarama, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

Na última rodada, o Alviazul venceu o Cruzeiro por 5 a 2, fora de casa. O resultado deixou o clube a um ponto da classificação para os playoffs.

O Vélez Camaquã está na 10ª colocação com 31 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs e a oito pontos de diferença para o primeiro time fora.

Como chega o Vélez Camaquã

Após vencer o Cruzeiro, o Alviazul chegou a duas vitórias consecutivas e está próximo da classificação para as oitavas de final. Em seu ano de estreia na competição, o Vélez precisa somar um ponto nas últimas três rodadas para confirmar a vaga.

O adversário está na 15ª colocação com 27 pontos e precisa pontuar para seguir na zona de classificação. Sendo assim, é de se esperar uma equipe que apresente maior dificuldade em relação aos últimos dois adversários, Cruzeiro e Dracena.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir