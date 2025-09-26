Vélez Camaquã x Campo Mourão: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Vélez Camaquã já está classificado para as oitavas de final. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Neste sábado (27), às 19h, o Vélez Camaquã entra em quadra pela 23ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe encara o Campo Mourão, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

Como chega o Vélez Camaquã

O Alviazul vem para a última rodada da primeira fase após uma goleada sofrida para o Foz Cataratas por 5 a 1. Na 12ª colocação com 34 pontos, a equipe pode alcançar no máximo o nono lugar, em caso de vitória e uma combinação de resultados.

Já o adversário está na sexta posição, com 41 pontos, sendo uma das principais equipes da competição. o que torna o confronto

Regulamento da LNF

A primeira fase da LNF será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir