Vélez Camaquã cede empate ao Campo Mourão no encerramento da primeira fase da LNF

Duelo ocorreu no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã

Já classificado, o Vélez Camaquã encerrou a primeira fase com um empate. Na noite deste sábado (27), jogando em casa, o time gaúcho ficou no 2 a 2 com o Campo Mourão.

Com o resultado, o Alviazul termina a fase inicial na 11ª posição, com 35 pontos. Nas oitavas, em jogo único, enfrentará o Corinthians — ainda sem data definida.

No jogo contra o Campo Mourão, um dos destaques do torneio, os gaúchos saíram na frente, com Guilherme, no final do primeiro tempo. Toninho ampliou na metade da segunda etapa.

Na sequência, em um intervalo de menos de dois minutos, os visitantes marcaram duas vezes, deixando tudo igual no placar. Jhony e Jorginho balançaram as redes para o Campo Mourão.