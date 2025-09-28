Futsal

Em casa
Notícia

Vélez Camaquã cede empate ao Campo Mourão no encerramento da primeira fase da LNF

Equipe gaúcha termina na 11ª posição, com 35 pontos, e avança às oitavas para enfrentar o Corinthians

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS