Futsal

As escolhidas
Notícia

Veja quem são as convocadas da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina de Futsal; lista tem três gaúchas

Técnico Wilson Sabóia anunciou as 14 jogadoras que vão defender o Brasil na primeira edição do torneio

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS