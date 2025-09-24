Veja quem são as convocadas da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina de Futsal; lista tem três gaúchas

O Brasil está convocado para a Copa do Mundo Feminina de Futsal. Nesta quarta-feira (24), o técnico Wilson Sabóia chamou as 14 atletas que irão compor a delegação brasileira na disputa do torneio inédito. A competição ocorrerá entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas.
Da lista final, o técnico optou por levar duas goleiras, três fixas, seis alas e três pivôs. Dentre as escolhidas estão três gaúchas: Diana, de Caxias do Sul; Tampa, de Constantina; e Luciléia, de Santo Ângelo.
O Brasil está no Grupo D ao lado de Irã, Itália e Panamá. A seleção europeia, inclusive, conta com duas gaúchas entre as principais jogadoras.
Além da lista com as convocadas, Wilson Sabóia também confirmou a realização de amistosos para serem disputados antes do Mundial. Os jogos ocorrerão nos dias 25 e 27 de outubro, contra a Nova Zelândia, em Lages, Santa Catarina.
Em novembro, antes da Copa do Mundo, ocorrerão jogos preparatórios contra Nova Zelândia, China e Tailândia, nos dias 11, 13 e 15, respectivamente.
A preparação da seleção brasileira terá início no dia 20 de outubro. Até 2 de novembro, a delegação ficará em Lages, Santa Catarina. Na sequência, vai ao Rio de Janeiro, onde permanecerá na Granja Comary até o dia 7. Depois, viajará até a Tailândia.
A ideia é que a delegação do Brasil chegue nas Filipinas no dia 19 de novembro para estrear no dia 23 contra o Irã.
Lista de convocadas
Goleiras
- Bianca - Stein Cascavel (BRA)
- Júlia - Nu’Alvares (POR)
Fixas
- Taty - CMB (ITA)
- Diana - Bitonto (ITA)
- Camila - Nu’Alvares (POR)
Alas
- Amandinha - Torreblanca (ESP)
- Emily - Torreblanca (ESP)
- Tampa - Roma (ITA)
- Débora Vanin - CMB (ITA)
- Simone - Kristall (RUS)
- Luana Rodrigues - Stein Cascavel (BRA)
Pivôs
- Natalinha - Taboão Magnus (BRA)
- Ana Luiza - Torreblanca (ESP)
- Luciléia - Bitonto (ITA)
Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo
- 23/11- Brasil x Irã - 8h30
- 26/11 - Brasil x Itália - 7h
- 29/11 - Brasil x Panamá - 6h