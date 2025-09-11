Veja quando será a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina de Futsal

Seleção brasileira venceu recentemente o Torneio Internacional de Xanxerê, realizado em Santa Catarina. Nelson Terme / Divulgação CBF

A Copa do Mundo Feminina de Futsal terá a sua primeira edição em 2025. Entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, 16 seleções disputarão o título nas Filipinas. O Brasil é o favorito à conquista e lidera o ranking da Fifa. Neste ano, a seleção foi campeã da Copa América e do Torneio Internacional de Xanxerê.

O próximo passo antes da competição é o sorteio dos quatro grupos do Mundial, que ocorrerá na segunda-feira (15). Depois, o foco muda para a convocação do técnico Wilson Sabóia, que irá chamar 14 jogadoras para representar o país.

O anúncio da lista está previsto para ser realizado no dia 24 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Neste ano, o treinador já chamou 23 atletas em três convocações, sendo quatro gaúchas: Tampa, de Constantina; Diana, de Caxias do Sul; Lucileia, de Santo Ângelo; e Luana Moura, de Nonoai.

Após a convocação, a preparação da seleção brasileira terá início em 20 de outubro. Até 6 de novembro, a delegação ficará em Lages, Santa Catarina. Na sequência, vai ao Rio de Janeiro, onde permanece na Granja Comary até o dia 12. Depois, viaja até as Filipinas.