Série Ouro de Futsal indica primeiros times das quartas de final

Léo Borba (99), goleiro da Sercesa. Gabriel Amaral / Divulgação Ordep Company

A Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) promoveu neste sábado (20), cinco jogos do masculino adulto, pela rodada de volta das oitavas de Final. Cinco equipes garantiram presença na próxima fase e aguardam seus adversários das Quartas.

Confira os resultados de sábado:

ABF 2x2 Rio-Grandense

Em São Lourenço do Sul, no Ginásio do Esporte Clube São Lourenço, a ABF venceu o Rio-Grandense, de Rio Grande, no tempo normal por 2 a 1 e provocou uma prorrogação. No tempo extra, a ABF jogava pelo empate, mas que venceu foi o Rio-Grandense por 1 a 0, gol de Júlio.

AFA 6x3 UFSM

Em São Francisco de Assis, a AFA venceu novamente a UFSM, agora por 6 a 3, e se classificou de forma direta, no tempo normal.

Russo Preto 5x2 São José

Mais um mandante garantindo vaga no tempo normal. Em Não-Me-Toque, o Russo Preto aplicou 5 a 2 sobre o São José, de Cachoeira do Sul.

Sercesa 5x3 ATF

Em Carazinho, a tradicional Sercesa se impôs sobre a ATF, de Pelotas, aplicando 5 a 3 no jogo de volta, totalizando 9x6 no agregado.

Nova Petrópolis 3x1 AVF

Outro duelo que só terminou na prorrogação. E a classificação ficou com Nova Petrópolis que venceu por 3 a 1 no tempo normal e segurou o 0 a 0 no tempo extra. Passou quem teve melhor campanha na primeira fase.

Confira os jogos do domingo

Neste domingo (21), duas partidas devem classificar as favoritas ACBF e Atlântico. Às 19 horas, em Erechim, o Atlântico recebe o Figueira, de Tupanciretã, depois de ter feito 6 a 2 na ida. E às 19h30, jogam ACBF e Jaguarão, em Carlos Barbosa. No primeiro jogo, o time da Serra Gaúcha venceu por 6 a 3.

Último classificado só em outubro