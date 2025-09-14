Série Bronze de futsal define finalistas neste domingo

AGE (de preto) decide vaga em Guaporé. Divulgação AGE

Já garantidas na Série Prata de 2026, as seis equipes semifinalistas da Série Bronze 2025 entram em quadra neste domingo (14), para continuarem sonhando com o título da terceira divisão do adulto masculino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

As três partidas semifinais ocorrem em Guaporé, Cacequi e Santa Maria. Quem se classificar nesta etapa vai para um triangular final, que apontará o campeão da Série Bronze após seis rodadas, entre 28 de setembro e 2 de novembro.

SER Cacequi x Porto Alegre

Data: 14 de setembro

Horário: 17h

Local: Ginásio Dirceu Andrade Caputti

Cidade: Cacequi

Vantagem da SER Cacequi que, jogando a primeira partida em Gravataí, ganhou por 4 a 3. O Porto Alegre terá de vencer duas vezes: no tempo normal, por qualquer placar, para provocar uma prorrogação. Depois, também terão de vencer no tempo extra, porque os donos da casa tiveram melhor campanha na primeira fase.

Olimpia x Brochier Futsal

Data: 14 de setembro

Horário: 18h

Local: Ginásio da Escola Medianeira

Cidade: Santa Maria

O Olimpia venceu o jogo de ida, fora de casa, por 3 a 2. Com isso, diante da sua torcida, só precisa empatar para se classificar. Já o Brochier terá de vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levar o jogo a uma prorrogação. E também precisará vencer no tempo extra porque o Olimpia fez melhor campanha na primeira fase.

AGE x Gelb

Data: 14 de setembro

Horário: 19h

Local: Ginásio Multiuso

Cidade: Guaporé

Situação idêntica aos demais confrontos. Na ida, fora de casa, deu AGE por 7 a 2. O empate serve à equipe de Guaporé. Ao time de Alto Alegre resta vencer no tempo normal, levar o confronto para prorrogação e depois vencer novamente, pois os guaporenses também jogam pelo empate no tempo extra, por terem tido melhor campanha na fase de grupos.

Triangular Final

Os três vencedores dos confrontos semifinais se classificam para a fase final. A fórmula escolhida pela FGFS foi de todos contra todos em turno e returno. Quem fizer mais pontos, fica com o título. A fase final começa dia 28 de setembro e vai até 2 de novembro.

Galeria dos Campeões

Os últimos campeões da Bronze

2024 - Locomotiva (Serafina Corrêa)

2023 - SER Itacurubi (Itacurubi)

2022 - União Samborjense (São Borja) e URF (Rio Grande)*

2021 - Bom de Bola (Tupandi)

2020 - não disputada

2019 - não disputada

2018 - Guarani (Frederico Westphalen)

2017 - AMF (Marau)

2016 - Uruguaianense (Uruguaiana)

2015 - SER Alvorada (Alvorada)