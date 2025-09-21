SER Santiago empata no fim e está nas semifinais da Taça Brasil

Rani marcou o segundo gol da equipe na partida. Cecilia Prutchansky / Federação Gaúcha de Futsal, Divulgação

A SER Santiago está nas semifinais da Taça Brasil de Clubes – 1ª Divisão. A classificação foi conquistada neste sábado (20), ao empatar em 3 a 3 com o Curumim-RN, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, em São João Jaguaribe (CE).

A equipe gaúcha saiu na frente e abriu o marcador aos 4min31s, quando Léo Borges avançou pela ala direita e finalizou cruzado. Ainda no primeiro tempo, o time potiguar buscou a virada com dois gols de Juninho.

Na volta do intervalo, a SER Santiago precisou de 54 segundos para buscar a igualdade em um chute de Rani. No entanto, aos 11min27s, o Curumim voltou a ficar a frente do marcador em uma conclusão de Carlinhos.

O time de Santiago não desistiu e seguiu pressionando na reta final. Aos 18min12s, Maurício marcou o gol que colocou a equipe na liderança do Grupo A e nas semifinais da competição.

Semifinais

A SER Santiago volta a quadra neste domingo (21), quando enfrenta o Sport em busca da vaga inédita para a final da competição nacional. A partida ocorre às 16h, no Ceará.

Mais tarde, às 18h, Fortaleza e Curumim decidem quem será o segundo finalista. A final acontece na segunda-feira (22), às 11h.