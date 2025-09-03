Seleções Brasileiras de futsal mantêm lideranças no ranking da Fifa 

Divulgado a cada quatro meses, o ranking de seleções de futsal da Fifa mantém o Brasil no topo mais um vez. O levantamento mais recente da entidade, que ordena os países conforme o desempenho no momento, não trouxe novidades nas posições da Seleção Brasileira. Tanto no masculino quanto no feminino, o Brasil lidera, assim como já acontecia no mês de abril.
Masculino
Atual campeã mundial, a seleção masculina manteve o domínio no topo do ranking, antes de voltar a se encontrar para a disputa da Copa das Nações, no Distrito Federal. No Top-10, apenas uma mudança com a Rússia ganhando a sétima posição do Cazaquistão.
1º - Brasil
2º - Portugal
3º - Espanha
4º - Argentina
5º - Irã
6º - Marrocos
7º - Rússia
8º - Cazaquistão
9º - Ucrânia
10º - França
Feminino
Na disputa feminina, o Brasil manteve a liderança após a conquista do Torneio Internacional de Xanxerê. Em 2025, já havia vencido a Copa América e garantido presença na Copa do Mundo. O destaque na atualização do ranking também ficou pela subida da seleção japonesa, que ganhou cinco posições e pulou para quinto.
1º - Brasil
2º - Espanha
3º - Portugal
4º - Tailândia
5º - Japão
6º - Argentina
7º - Itália
8º - Colômbia
9º - Irã
10º - Rússia