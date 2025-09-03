Seleções Brasileiras de futsal mantêm lideranças no ranking da Fifa 

Brasil foi campeão da Copa América feminina em 2025 Divulgação Conmebol

Divulgado a cada quatro meses, o ranking de seleções de futsal da Fifa mantém o Brasil no topo mais um vez. O levantamento mais recente da entidade, que ordena os países conforme o desempenho no momento, não trouxe novidades nas posições da Seleção Brasileira. Tanto no masculino quanto no feminino, o Brasil lidera, assim como já acontecia no mês de abril.

Masculino

Atual campeã mundial, a seleção masculina manteve o domínio no topo do ranking, antes de voltar a se encontrar para a disputa da Copa das Nações, no Distrito Federal. No Top-10, apenas uma mudança com a Rússia ganhando a sétima posição do Cazaquistão.

1º - Brasil

2º - Portugal

3º - Espanha

4º - Argentina

5º - Irã

6º - Marrocos

7º - Rússia

8º - Cazaquistão

9º - Ucrânia

10º - França

Feminino

Na disputa feminina, o Brasil manteve a liderança após a conquista do Torneio Internacional de Xanxerê. Em 2025, já havia vencido a Copa América e garantido presença na Copa do Mundo. O destaque na atualização do ranking também ficou pela subida da seleção japonesa, que ganhou cinco posições e pulou para quinto.