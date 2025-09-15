Seleção com gaúcha naturalizada, estreante no Mundial e azarão; conheça os adversários do Brasil na Copa feminina de futsal

Brasil conquistou a Copa América feminina em 2025. Divulgação Conmebol

O sonho de levantar a Copa do Mundo feminina de futsal pela primeira vez para o Brasil já tem os passos iniciais definidos. A Fifa sorteou os grupos da primeira fase do Mundial nesta segunda-feira (15), em Taguig, na região metropolitana de Manila.

Como líder do ranking, a seleção brasileira ficou entre as cabeças de chave e caiu no Grupo D. Na primeira fase, a partir de 21 de novembro, o Brasil vai encarar a Itália, o Irã e o Panamá.

Confira, abaixo, os principais destaques dos adversários da seleção brasileira.

Grupo do Brasil

Itália

Sétima colocada no ranking da Fifa, a Itália será a principal adversária brasileira na luta pelo primeiro lugar do grupo. A seleção se classificou com a terceira vaga da Uefa — União Europeia das Associações de Futebol, atrás apenas de Portugal e Espanha. O time é treinado por Francesca Salvatore e entre as titulares a goleira Ana Sestari é uma das destaques. Ela é gaúcha, de Progresso, e se naturalizou italiana.

Irã

Outra seleção que está no Top 10 do ranking da Fifa de futsal feminino. O Irã aparece na nona colocação. Elas foram as terceiras colocadas nas Eliminatórias da Ásia, atrás de Japão e Tailândia. Gholami e Torkaman são as melhores do time que pela primeira vez levará as iranianas a uma competição da Fifa.

Panamá

As panamenhas ocupam a 79ª posição no ranking da Fifa e deverão sofrer na fase de grupos. O time foi vice-campeão do Torneio Eliminatório da Concacaf — confederação que reúne os países das Américas do Norte, Central e do Caribe. Kenya Rangel é o principal nome da equipe.

A tabela da fase de grupos ainda vai ser divulgada pela Fifa. Mas a tendência é de que o Brasil estreie contra o Irã, depois pegue a Itália e fecha a primeira fase contra o Panamá. Os dois melhores times na classificação passam às quartas de final.

Outras chaves

Grupo A

Filipinas, Polônia, Argentina e Marrocos

Grupo B

Espanha, Tailândia, Colômbia e Canadá

Grupo C