Seleção brasileira estreia na Copa das Nações de Futsal nesta quarta-feira

Seleção brasileira de futsal é a atual campeã do mundo. Fifa / Divulgação

Nesta quarta-feira (17), Brasília será o palco da estreia do Brasil na Copa das Nações de Futsal, torneio que reúne grandes seleções do cenário mundial. Atual campeã, a seleção brasileira entra em quadra para defender o título conquistado em 2023. A adversária será a Polônia, às 20h15min, no Ginásio Nilson Nelson.

Além do Brasil, a competição contará ainda com outros cinco países: Polônia, Guatemala, França, Paraguai e Costa Rica. Os confrontos serão transmitidos pelo SporTV e N Sports.

A Copa das Nações será mais um capítulo importante na trajetória da Seleção treinada por Marquinhos Xavier em prol da consolidação de um novo ciclo vitorioso.

O regulamento

As seis seleções participantes estão distribuídas em dois grupos com três equipes cada. No Grupo A, estão Brasil, Polônia e Guatemala. Já no Grupo B, encontram-se França, Paraguai e Costa Rica.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam em turno único, e as duas melhores colocadas de cada chave avançam para as semifinais.

No mata-mata, os vencedores das semifinais, marcadas para o dia 20 de setembro, se enfrentam na grande final, no dia 21. Os perdedores disputam o terceiro lugar no mesmo dia.

A convocação da seleção brasileira para a Copa das Nações de Futsal

Goleiros: Matheus (Joinville), Nicolas (Jaraguá) e Willian (Norilsk-RUS);

Fixos: Lucas Gomes (Sorocaba), João Victor (Barcelona-ESP) e Marcelo (Semey-CAZ);

Alas: Marcel (El Pozo-ESP), Dyego (Al Ula-ARS), Wesley (Sporting-POR), Arthur (Benfica-POR), Matheus (Barcelona-ESP) e Lucão (Palma-ESP);