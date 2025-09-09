Seis times já garantiram vaga nas oitavas do Gauchão de Futsal

Lorenzo, João Vítor e Salah comemoram a vitória do Atlântico. Edson Castro / Divulgação CER Atlântico

Faltando menos de um mês para o término da fase classificatória, o Gauchão de Futsal vai conhecendo os primeiros times garantidos nas oitavas de final. Até a última rodada, apenas o líder invicto Passo Fundo havia sido confirmado entre os 16 melhores da competição.

Neste final de semana, a derrota da Afucs, em Seberi, por 3 a 0, para Entre-Ijuís antecipou as classificações de mais cinco times: Santa Rosa, Uruguaianense, Lagoa EC, Atlântico e AGE.

O ponto de corte do Gauchão de Futsal adulto masculino, atualmente, está em 23 pontos. Quem atinge esta marca, se garante no "mata-mata". ACE Filtradores, Entre-Ijuís e AAGF estão muito próximos das vagas.

Resultados da rodada

Sábado (6)

Lagoa EC 7x2 AGE

Passo Fundo 4x0 Horizontina

Santa Rosa 3x1 Sercca

AMF 2x3 Guarany-ESP

Afucs 0x3 Entre-Ijuís

ASF 3x4 ACBF

AAGF 4x1 ACE Filtradores

Domingo (7)

Atlântico 8x1 Lokomotiv

A fase classificatória do Gauchão tem previsão de encerramento para o dia 4 de outubro. Dos 19 participantes, 16 se classificam e os três restantes são rebaixados à Série B em 2026.

Nesta semana, até domingo (14), estão previstas mais 10 partidas, pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF):

Terça (9)

20h

Cerro Largo x Atlântico, em Cerro Largo

Quarta (10)

19h

ACBF x AGE, em Carlos Barbosa



20h

Entre-Ijuís x Atlântico, em Entre-Ijuís

Sexta (12)

20h

Sercca x AAGF, em Casca

Sábado (13)

20h

Entre-Ijuís x AMF, em Entre-Ijuís

Horizontina x ASF, em Horizontina

ACE Filtradores x Uruguaianense, em Tupandi

21h

AGE x Passo Fundo, em Guaporé

Domingo (14)

18h