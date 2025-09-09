Seis times já garantiram vaga nas oitavas do Gauchão de Futsal

Faltando menos de um mês para o término da fase classificatória, o Gauchão de Futsal vai conhecendo os primeiros times garantidos nas oitavas de final. Até a última rodada, apenas o líder invicto Passo Fundo havia sido confirmado entre os 16 melhores da competição.
Neste final de semana, a derrota da Afucs, em Seberi, por 3 a 0, para Entre-Ijuís antecipou as classificações de mais cinco times: Santa Rosa, Uruguaianense, Lagoa EC, Atlântico e AGE.
O ponto de corte do Gauchão de Futsal adulto masculino, atualmente, está em 23 pontos. Quem atinge esta marca, se garante no "mata-mata". ACE Filtradores, Entre-Ijuís e AAGF estão muito próximos das vagas.
Resultados da rodada
Sábado (6)
- Lagoa EC 7x2 AGE
- Passo Fundo 4x0 Horizontina
- Santa Rosa 3x1 Sercca
- AMF 2x3 Guarany-ESP
- Afucs 0x3 Entre-Ijuís
- ASF 3x4 ACBF
- AAGF 4x1 ACE Filtradores
Domingo (7)
- Atlântico 8x1 Lokomotiv
A fase classificatória do Gauchão tem previsão de encerramento para o dia 4 de outubro. Dos 19 participantes, 16 se classificam e os três restantes são rebaixados à Série B em 2026.
Nesta semana, até domingo (14), estão previstas mais 10 partidas, pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF):
Terça (9)
20h
- Cerro Largo x Atlântico, em Cerro Largo
Quarta (10)
19h
- ACBF x AGE, em Carlos Barbosa
20h
- Entre-Ijuís x Atlântico, em Entre-Ijuís
Sexta (12)
20h
- Sercca x AAGF, em Casca
Sábado (13)
20h
- Entre-Ijuís x AMF, em Entre-Ijuís
- Horizontina x ASF, em Horizontina
- ACE Filtradores x Uruguaianense, em Tupandi
21h
- AGE x Passo Fundo, em Guaporé
Domingo (14)
18h
- Guarany-ESP x Guarani-FW, em Espumoso
- Lokomotiv x Afucs, em Palmeira das Missões