Saiba quais times já estão classificados para os playoffs da Liga Nacional de Futsal

Faltam quatro rodadas para o fim da primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF). Muitos clubes pensam nas oitavas de final, mas apenas cinco já garantiram classificação de forma matemática para os playoffs.

Magnus, Atlântico, Praia Clube, Joinville e Jaraguá, do primeiro ao quinto lugar nesta ordem, não podem mais ser ultrapassados pelo Esporte Futuro, primeiro clube fora da zona de classificação com 23 pontos. O Jaraguá, por exemplo, tem 37. Confira a classificação abaixo.

Quanto aos outros gaúchos, a ACBF está na oitava colocação com 31 pontos, mas tem uma partida a mais em relação aos demais times do Estado. Já o Vélez Camaquã está em 11° com 28, mas pode tomar a posição do clube da Serra Gaúcha em caso de vitória nesta rodada. Vale destacar que avançam às oitavas de final os 16 primeiros colocados.

Com base nas últimas três edições, período em que a Liga passou a ser disputada por 24 equipes que se enfrentam em turno único na fase inicial, a média de pontos necessária para avançar à fase eliminatória é acima de 25.

Como o 16° lugar tem 25 pontos e restam quatro partidas para o término da fase inicial, existe uma grande probabilidade da pontuação necessária para se classificar ser superior aos anos anteriores.

Classificação da Liga Nacional de Futsal (LNF)

Magnus - 47 pontos (19 jogos) Praia Clube - 47 pontos (19 jogos) Atlântico - 44 pontos (19 jogos) Joinville - 44 pontos (20 jogos) Jaraguá - 37 pontos (18 jogos) Campo Mourão - 34 pontos (19 jogos) Cascavel - 32 pontos (18 jogos) ACBF - 31 pontos (20 jogos) Corinthians - 30 pontos (18 jogos) Pato Futsal - 30 pontos (19 jogos) Vélez Camaquã - 28 pontos (19 jogos) Minas - 28 pontos (19 jogos) Marreco - 28 pontos (18 jogos) Foz Cataratas - 28 pontos (19 jogos) Umuarama - 26 pontos (19 jogos) Santo André - 25 pontos (20 jogos) Esporte Futuro - 23 pontos (19 jogos) São Lourenço - 22 pontos (19 jogos) Tubarão - 15 pontos (19 jogos) Joaçaba - 11 pontos (19 jogos) São José - 10 pontos (20 jogos) Cruzeiro - 6 pontos (19 jogos) Dracena - 6 pontos (19 jogos) Blumenau - 2 pontos (19 jogos)

Confira os times já classificados para as oitavas de final

Magnus

Praia Clube

Atlântico

Joinville

Jaraguá

Próximos jogos dos gaúchos

20ª rodada

05/09 - São José 0x3 ACBF (19h)

06/09 - Cruzeiro x Vélez Camaquã (17h)

06/09 - Atlântico x São Lourenço (19h)

21ª rodada

12/09 - ACBF x Cascavel (19h)

14/09 - Vélez Camaquã x Umuarama (11h)

14/09 - Blumenau x Atlântico (17h)

22ª rodada

19/09 - Foz Cataratas x Vélez Camaquã (19h)

20/09 - ACBF x Magnus (18h30min)

20/09 - Atlântico x Tubarão (19h)

23ª rodada