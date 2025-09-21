Confira os resultados da Liga Gaúcha de Futsal de sábado (20)

A Liga Gaúcha de Futsal (LGF) promoveu 18 partidas neste sábado (20), pelas três divisões do Gauchão masculino e feminino.
Gauchão
Na principal categoria, a Série A, foram quatro partidas pela fase classificatória:
ASF 0x3 AGE
AMF 8x2 Lokomotiv
Uruguaianense 6x3 Sercca
Santa Rosa 2x2 Horizontina
*Passo Fundo segue na liderança geral da primeira fase. Dez times já estão matematicamente garantidos nas Oitavas: Passo Fundo, Uruguaianense, AGE, Santa Rosa, Atlântico, Lagoa EC, AAGF, ACE Filtradores, Marau e Entre-Ijuís.
Série B
Cinco jogos aconteceram pela fase classificatória:
Tapejara 5x2 Asaf
AGSL 4x2 FX Futsal
São José 4x3 Ibira
David Futsal 1x3 Giruá
União Castilhense 2x1 Nadas Branco
*No Grupo "A", sete times estão garantidos nas Oitavas: Asaf, Ibira, Soberano, AGSL, Tapejara, São José e FX Futsal. E no "B", todas as equipes da fase vão passar: Atlec, Giruá, Vélez Camaquã, Nadas Branco, David Futsal, União Castilhense, Santa Cruz e Asserc.
Série C
Foram oito confrontos, válidos pelas quartas de finais das conferências.
Oeste
União-TM 9x1 União Nonoai
Rodeio Futsal 5x5 ANBF
ANF 2x3 Catuípe
Sase 6x4 Asaf (Sase 5x1 no tempo normal e Asaf 3x1 na prorrogação)
Nas semifinais, vão se enfrentar União Tresmaiense x Catuípe e Rodeio Futsal x Asaf.
Leste
Peñarol 4x3 Audax
ACF 5x6 Penharol (ACF 5x3 no tempo normal e Penharol 3x0 na prorrogação)
BGF 2x6 Trianon
Sobradinho 4x4 Agec
Nas semifinais, os confrontos serão Peñarol Guaíba x Trianon de Canguçu, e Penharol Arvorezinha x Sobradinho.
Feminino
Partida de ida da semifinal, em Uruguaiana:
Celemaster 13x0 Palestra (Erechim)