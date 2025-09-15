Quem são as gaúchas destaques da seleção italiana de futsal, adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

Ana Sestari, à esquerda, e Renata Adamatti, à direita, são as principais jogadoras da seleção italiana de futsal. Montagem sobre fotos de Federação Italiana de Futsal e Fifa / Divulgação

Após o sorteio dos grupos, o Brasil já sabe o caminho que terá na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal. Entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, a seleção disputará a primeira edição do Mundial, que será disputada nas Filipinas.

Cabeça de chave do Grupo D, o Brasil terá de enfrentar Irã, Itália e Panamá. Dentre os adversários, a seleção italiana é a que mais oferece perigo. Sétima colocada no ranking da Fifa, o país possui tradição no futsal mundial e conta com brasileiras no elenco.

Assim como no time masculino, a seleção italiana tem um número considerável de atletas naturalizadas. Dentre as que costumam ser chamadas, duas são gaúchas. A goleira Ana Sestari, e a pivô Renata Adamatti. Confira mais sobre elas abaixo.

A convocação da seleção da Itália ainda não tem data para ser realizada. Mesmo assim, com base no histórico recente da equipe, as duas atletas nascidas no Rio Grande do Sul possuem grandes chances de disputarem a Copa do Mundo.

Ana Sestari

Aos 29 anos, a goleira está cada vez mais consolidada no gol da seleção italiana. Após uma grande temporada pelo Okasa Falconara, sendo campeã nacional com dois gols e uma assistência na final, a gaúcha de Progresso foi contratada neste ano pelo Women Roma, equipe feminina do tradicional clube da capital do país.

Leia Mais De olho na Copa do Mundo Feminina de Futsal, gaúchas trocam de time na Itália

Também na Itália, Ana Sestari defendeu o Pescara por oito anos, entre 2015 e 2023, e foi campeã italiana na temporada 2021/2022. Individualmente, ela foi indicada cinco vezes ao prêmio das 10 melhores goleiras do mundo pela Futsal Planet. Ao que tudo indica, ela deve ser nomeada nesta temporada também.

Na seleção, a goleira é convocada desde 2019. Em março deste ano, ela participou dos três jogos das Eliminatórias, que classificaram a Itália para o Mundial.

Renata Adamatti

Natural de Caxias do Sul, a jogadora chega ao mundial com 32 anos e uma carreira consolidada no futsal mundial, principalmente na Itália. No país desde 2016, a pivô está em seu quinto clube. Nesta temporada, foi anunciada pelo CMB. No país, Renata já venceu a Liga Italiana três vezes, sendo duas pelo Bitonto e uma pelo Ternana.

Individualmente, a brasileira naturalizada italiana já esteve entre as cinco melhores jogadoras do mundo três vezes, conquistando a terceira colocação em uma oportunidade. O que chama a atenção durante a carreira dela é a alta média de gols marcados, sendo superior a um por partida.