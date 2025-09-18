Por vaga na semifinal: os oito confrontos decisivos na Série C do Gauchão de Futsal

Caracterizada por ser disputada de forma regional, a Série C do Gauchão de Futsal vai conhecer neste sábado (20), os semifinalistas das Conferências Leste e Oeste em 2025. Serão oito confrontos de volta da fase de quartas de final.
Conferência Leste
BGF x Trianon (Canguçu)
- Local: Ginásio Darcy Pozza, em Bento Gonçalves
- Horário: 19h
Na ida, em Canguçu, houve empate em 2 a 2. Quem vencer, se classifica. Ocorrendo novo empate, a disputa segue para prorrogação. E persistindo a igualdade, decisão por pênaltis.
Sobradinho x Agec (Gravataí)
- Local: Ginásio Castelão, em Sobradinho
- Horário: 20h
Depois de vencer em Gravataí, na primeira partida, por 3 a 2, a Associação Sobradinho se classifica com empate. A Agec terá de vencer no tempo normal para provocar uma prorrogação.
Peñarol x Audax (Espumoso)
- Local: Ginásio Coelhão, em Guaíba
- Horário: 20h
Peñarol abriu ampla vantagem ao fazer 5 a 1 em Espumoso na ida. O Audax terá de vencer no tempo normal para provocar uma prorrogação.
ACF x Penharol (Arvorezinha)
- Local: Ginásio Melão, em Caçapava do Sul
- Horário: 20h
Único confronto que o mandante venceu na ida e agora pode empatar. A ACF terá de vencer no tempo normal para provocar uma prorrogação.
Conferência Oeste
ANF x Catuípe
- Local: Ginásio Pedro de Marco, em Sarandi
- Horário: 20h
Em Catuípe, na ida, deu empate em 2 a 2. Quem vencer agora, se classifica. Ocorrendo novo empate, a disputa segue para prorrogação. E persistindo a igualdade, decisão por pênaltis.
União-TM x União (Nonoai)
- Local: Ginásio da AABB, em Três de Maio
- Horário: 20h
A União Tresmaiense goleou por 7 a 0, em Nonoai, na ida, e está a um empate de chegar à semifinal.
Sase x Asaf (Santo Ângelo)
- Local: Ginásio Municipal, em XV de Novembro
- Horário: 20h
A Asaf ganhou em Santo Ângelo por 2 a 1 e agora joga pelo empate. A Sase vai precisar vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levar o duelo para a prorrogação.
Rodeio Futsal x ANBF (Novo Barreiro)
- Local: Ginásio Trentão, em Rodeio Bonito
- Horário: 20h
Fora de casa, o Rodeio abriu 6 a 1 sobre a ANBF. Agora, o empate basta para ficar entre os quatro melhores do Oeste.