Por vaga na semifinal: os oito confrontos decisivos na Série C do Gauchão de Futsal

BGF joga em casa contra o Trianon, de Canguçu. Divulgação BGF

Caracterizada por ser disputada de forma regional, a Série C do Gauchão de Futsal vai conhecer neste sábado (20), os semifinalistas das Conferências Leste e Oeste em 2025. Serão oito confrontos de volta da fase de quartas de final.

Conferência Leste

BGF x Trianon (Canguçu)

Local: Ginásio Darcy Pozza, em Bento Gonçalves

Horário: 19h

Na ida, em Canguçu, houve empate em 2 a 2. Quem vencer, se classifica. Ocorrendo novo empate, a disputa segue para prorrogação. E persistindo a igualdade, decisão por pênaltis.

Sobradinho x Agec (Gravataí)

Local: Ginásio Castelão, em Sobradinho

Horário: 20h

Depois de vencer em Gravataí, na primeira partida, por 3 a 2, a Associação Sobradinho se classifica com empate. A Agec terá de vencer no tempo normal para provocar uma prorrogação.

Peñarol x Audax (Espumoso)

Local: Ginásio Coelhão, em Guaíba

Horário: 20h

Peñarol abriu ampla vantagem ao fazer 5 a 1 em Espumoso na ida. O Audax terá de vencer no tempo normal para provocar uma prorrogação.

ACF x Penharol (Arvorezinha)

Local: Ginásio Melão, em Caçapava do Sul

Horário: 20h

Único confronto que o mandante venceu na ida e agora pode empatar. A ACF terá de vencer no tempo normal para provocar uma prorrogação.

Conferência Oeste

ANF x Catuípe

Local: Ginásio Pedro de Marco, em Sarandi

Horário: 20h

Em Catuípe, na ida, deu empate em 2 a 2. Quem vencer agora, se classifica. Ocorrendo novo empate, a disputa segue para prorrogação. E persistindo a igualdade, decisão por pênaltis.

União-TM x União (Nonoai)

Local: Ginásio da AABB, em Três de Maio

Horário: 20h

A União Tresmaiense goleou por 7 a 0, em Nonoai, na ida, e está a um empate de chegar à semifinal.

Sase x Asaf (Santo Ângelo)

Local: Ginásio Municipal, em XV de Novembro

Horário: 20h

A Asaf ganhou em Santo Ângelo por 2 a 1 e agora joga pelo empate. A Sase vai precisar vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levar o duelo para a prorrogação.

Rodeio Futsal x ANBF (Novo Barreiro)

Local: Ginásio Trentão, em Rodeio Bonito

Horário: 20h