Pivô do Brasil fala sobre expectativa para primeira Copa do Mundo de Futsal: "Marco histórico"

O Resenha das Gurias desta semana conversou com a pivô Luciléia, da seleção brasileira de futsal.
Ela projetou a disputa da primeira Copa do Mundo Feminina da categoria, que será realizada a partir de novembro, nas Filipinas.
— Essa (convocação) teve um gosto especial, sim. Será o primeiro Mundial oficial da nossa modalidade. Um marco histórico. Poder participar e representar o Brasil é algo muito maravilhoso — destacou Luciléia.
Confira o Resenha das Gurias
