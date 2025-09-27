Onde, quando e o que valem: os jogos do futsal gaúcho no fim de semana

Setembro chega ao fim com muita bola rolando nos ginásios do Rio Grande do Sul e também de fora do Estado, com equipes gaúchas envolvidas em competições nacionais.
A Liga Nacional de Futsal (LNF) terá no sábado (27) sua última rodada da fase classificatória, com 12 jogos no mesmo horário e três gaúchos na disputa: ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã. Pelo Brasileirão de Futsal, o Passo Fundo encara a partida de ida das oitavas de final no interior do Ceará, contra o São João do Jaguaribe.
Dentro dos limites do Estado, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) promoverá 17 partidas da categoria adulto, no masculino e no feminino. Já na Federação Gaúcha (FGFS), serão apenas quatro confrontos, dos homens, nas Séries Ouro, Prata e Bronze.
Liga Nacional de Futsal (LNF)
Sábado (27)
Última rodada da primeira fase. Os três gaúchos já estão classificados e a rodada servirá para definir com quais adversários eles jogarão às oitavas de final.
19h
- São Lourenço x ACBF, em São Lourenço do Oeste (SC)
- Esporte Futuro x Atlântico, em Toledo (PR)
- Vélez x Campo Mourão (PR), em Camaquã
Brasileirão
Domingo (28)
Partida de ida das oitavas. Jogo de volta será em Passo Fundo, no dia 4 de outubro.
11h
- São João do Jaguaribe x Passo Fundo, em São João do Jaguaribe (CE)
Gauchão
Sábado (27)
Penúltima rodada da primeira fase. Restam quatro vagas nas oitavas de final e cinco times ainda podem se classificar: ACBF, Sercca, Cerro Largo, Guarani-FW e Afucs. Àquele que não passar de fase será rebaixado para a Série B em 2026. Lokomotiv, de Palmeira das Missões, e ASF, de Serafina Corrêa, já caíram.
20h
- Lagoa EC x ASF, em Lagoa Vermelha
- Cerro Largo x AMF, em Cerro Largo
- Horizontina x AAGF, em Horizontina
- Filtradores x Afucs, em Tupandi
- Sercca x Atlântico, em Casca
Domingo (28)
16h
- Lokomotiv x Guarani-FW, em Palmeira das Missões
18h
- Entre-Ijuís x Guarany-ESP, em Entre-Ijuís
19h
- AGE x Santa Rosa, em Guaporé
Série B
Sábado (27)
Penúltima rodada da primeira fase. Resta apenas uma vaga nas oitavas entre União Parobé e Alaf, de Lajeado.
20h
- Nadas Branco x Giruá, em Rio Pardo
- Asaf x AGSL, em Campos Borges
- Ibira x Alaf, em Ibiraiaras
- FX x Tapejara, em Fontoura Xavier
- Santa Cruz x David Futsal, em Santa Cruz do Sul
Série C
Sábado (27)
Jogos de ida das semifinais das Conferências Leste e Oeste.
20h
- Catuípe x União-TM, em Catuípe
Asaf x Rodeio, em Santo Ângelo, pela Conferência Oeste
- Penharol x Sobradinho, em Arvorezinha, pela Conferência Leste
Gauchão Feminino
Sábado (27)
Semifinal, jogo de volta. Na ida, a Celemaster venceu por 13 a 0.
18h
- Palestra x Celemaster, em Erechim
Série Ouro
Sábado (27)
Oitavas de final, jogo de ida.
20h
- Independente x SER Santiago, em Lavras do Sul
Série Prata
Sábado (27)
Semifinais, jogos de ida.
20h
- Ijuí x Campo Bom, em Augusto Pestana
- Passo Fundo x Cerro Largo, em Passo Fundo
Série Bronze
Domingo (28)
Primeira rodada do triangular final.
19h
- Olimpia x SER Cacequi, em Santa Maria