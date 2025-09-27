Onde, quando e o que valem: os jogos do futsal gaúcho no fim de semana

Gauchão terá penúltima rodada da primeira fase. Kênya Cecconelo / Lagoa Futsal / Divulgação

Setembro chega ao fim com muita bola rolando nos ginásios do Rio Grande do Sul e também de fora do Estado, com equipes gaúchas envolvidas em competições nacionais.

A Liga Nacional de Futsal (LNF) terá no sábado (27) sua última rodada da fase classificatória, com 12 jogos no mesmo horário e três gaúchos na disputa: ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã. Pelo Brasileirão de Futsal, o Passo Fundo encara a partida de ida das oitavas de final no interior do Ceará, contra o São João do Jaguaribe.

Dentro dos limites do Estado, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) promoverá 17 partidas da categoria adulto, no masculino e no feminino. Já na Federação Gaúcha (FGFS), serão apenas quatro confrontos, dos homens, nas Séries Ouro, Prata e Bronze.

Liga Nacional de Futsal (LNF)

Sábado (27)

Última rodada da primeira fase. Os três gaúchos já estão classificados e a rodada servirá para definir com quais adversários eles jogarão às oitavas de final.

19h

São Lourenço x ACBF, em São Lourenço do Oeste (SC)

Esporte Futuro x Atlântico, em Toledo (PR)

Vélez x Campo Mourão (PR), em Camaquã

Brasileirão

Domingo (28)

Partida de ida das oitavas. Jogo de volta será em Passo Fundo, no dia 4 de outubro.

11h

São João do Jaguaribe x Passo Fundo, em São João do Jaguaribe (CE)

Gauchão

Sábado (27)

Penúltima rodada da primeira fase. Restam quatro vagas nas oitavas de final e cinco times ainda podem se classificar: ACBF, Sercca, Cerro Largo, Guarani-FW e Afucs. Àquele que não passar de fase será rebaixado para a Série B em 2026. Lokomotiv, de Palmeira das Missões, e ASF, de Serafina Corrêa, já caíram.

20h

Lagoa EC x ASF, em Lagoa Vermelha

Cerro Largo x AMF, em Cerro Largo

Horizontina x AAGF, em Horizontina

Filtradores x Afucs, em Tupandi

Sercca x Atlântico, em Casca

Domingo (28)

16h

Lokomotiv x Guarani-FW, em Palmeira das Missões

18h

Entre-Ijuís x Guarany-ESP, em Entre-Ijuís

19h

AGE x Santa Rosa, em Guaporé

Série B

Sábado (27)

Penúltima rodada da primeira fase. Resta apenas uma vaga nas oitavas entre União Parobé e Alaf, de Lajeado.

20h

Nadas Branco x Giruá, em Rio Pardo

Asaf x AGSL, em Campos Borges

Ibira x Alaf, em Ibiraiaras

FX x Tapejara, em Fontoura Xavier

Santa Cruz x David Futsal, em Santa Cruz do Sul

Série C

Sábado (27)

Jogos de ida das semifinais das Conferências Leste e Oeste.

20h

Catuípe x União-TM, em Catuípe

Asaf x Rodeio, em Santo Ângelo, pela Conferência Oeste

Asaf x Rodeio, em Santo Ângelo, pela Conferência Oeste

Gauchão Feminino

Sábado (27)

Semifinal, jogo de volta. Na ida, a Celemaster venceu por 13 a 0.

18h

Palestra x Celemaster, em Erechim

Série Ouro

Sábado (27)

Oitavas de final, jogo de ida.

20h

Independente x SER Santiago, em Lavras do Sul

Série Prata

Sábado (27)

Semifinais, jogos de ida.

20h

Ijuí x Campo Bom, em Augusto Pestana

Passo Fundo x Cerro Largo, em Passo Fundo

Série Bronze

Domingo (28)

Primeira rodada do triangular final.

19h