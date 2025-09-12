O sonho da vaga na Série Ouro em 40 minutos

Oito cidades e quatro ginásios do interior do Estado vão atrair muitas atenções do futsal gaúcho neste final de semana. A Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) programou para sábado (13) e domingo (14), os quatro confrontos de volta das quartas de final da Série Prata adulta masculina de 2025.
Quem passar desta fase e chegar às semifinais da competição, já terá acesso à Série Ouro em 2026 de forma antecipada. Serão três confrontos no sábado (13) e um no domingo (14), conforme abaixo:
Campo Bom x Real Alegrete
- Data: 13/9 - sábado
- Local: Ginásio Karl Heinz Kopittke
- Cidade: Campo Bom
- Horário: 20h
No dia 30 de agosto, em Alegrete, o Campo Bom venceu por 4 a 2 e abriu boa vantagem para decidir em casa. O time do Vale dos Sinos sobe para a Série Ouro com um simples empate. Já o Real terá de vencer no tempo normal, para provocar uma prorrogação de 10 minutos (cinco para cada lado). Havendo igualdade no tempo extra, a disputa irá para os pênaltis.
Cerro Largo x Locomotiva
- Data: 13/9 - sábado
- Local: Ginásio Roque Reinaldo Nedel
- Cidade: Cerro Largo
- Horário: 20h
Quem vencer no tempo normal se classifica. Isto porque no jogo de ida, em Serafina Corrêa, no dia 30 de agosto, deu empate em 3 a 3. Se houver igualdade nos 40 minutos, a disputa segue para a prorrogação e, persistindo a igualdade, a decisão seguirá aos pênaltis.
Arroio Grande x Ijuí
- Data: 13/9
- Local: Ginásio Gita
- Cidade: Arroio Grande
- Horário: 20h
A vantagem é dos visitantes que venceram na ida, em Ijuí, por 5 a 2. Os donos da casa precisarão vencer duas vezes para se classificar: no tempo normal, por qualquer placar, e, depois, na prorrogação ou nos pênaltis.
Passo Fundo Futsal x APDF
- Data: 14/9
- Local: Ginásio do Sest/Senat
- Cidade: Passo Fundo
- Horário: 17h
Líder da Série A do Gauchão, na Liga Gaúcha de Futsal (LGF) e classificado às oitavas de final do Brasileirão, o Passo Fundo Futsal é o grande favorito do confronto contra a APDF. Na partida de ida, em Dom Pedrito, houve empate em 1 a 1. Quem vencer agora, no tempo normal, se classifica. Se ocorrer novo empate, o confronto segue para prorrogação e, quem sabe, pênaltis.
Semifinais
Quem passar de fase, já tem chaveamento definido pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). O vencedor de Cerro Largo e Locomotiva pega quem passar de Passo Fundo e APDF. Já o ganhador de Campo Bom e Real Alegrete espera pelo vencedor entre Arroio Grande e Ijuí.
Galeria dos Campeões
Os últimos 10 campeões da Série Prata
- 2024 - Jaguarão Futsal (Jaguarão)
- 2023 - AFA (São Francisco de Assis)
- 2022 - SER Santiago (Santiago)
- 2021 - Ferro Carril (Uruguaiana)
- 2020 - Sercesa (Carazinho)
- 2019 - não disputada
- 2018 - Passo Fundo (Passo Fundo)
- 2017 - Parobé Futsal (Parobé)
- 2016 - Guarany (Espumoso)
- 2015 - Juventude (Caxias do Sul)
- 2014 - AGF (Guaíba)