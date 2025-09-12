O sonho da vaga na Série Ouro em 40 minutos

Campo Bom Futsal só precisa de um empate para subir. Anderson Portella, Ruas em Foco / Divulgação Campo Bom Futsal

Oito cidades e quatro ginásios do interior do Estado vão atrair muitas atenções do futsal gaúcho neste final de semana. A Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) programou para sábado (13) e domingo (14), os quatro confrontos de volta das quartas de final da Série Prata adulta masculina de 2025.

Quem passar desta fase e chegar às semifinais da competição, já terá acesso à Série Ouro em 2026 de forma antecipada. Serão três confrontos no sábado (13) e um no domingo (14), conforme abaixo:

Campo Bom x Real Alegrete

Data: 13/9 - sábado

Local: Ginásio Karl Heinz Kopittke

Cidade: Campo Bom

Horário: 20h

No dia 30 de agosto, em Alegrete, o Campo Bom venceu por 4 a 2 e abriu boa vantagem para decidir em casa. O time do Vale dos Sinos sobe para a Série Ouro com um simples empate. Já o Real terá de vencer no tempo normal, para provocar uma prorrogação de 10 minutos (cinco para cada lado). Havendo igualdade no tempo extra, a disputa irá para os pênaltis.

Cerro Largo x Locomotiva

Data: 13/9 - sábado

Local: Ginásio Roque Reinaldo Nedel

Cidade: Cerro Largo

Horário: 20h

Quem vencer no tempo normal se classifica. Isto porque no jogo de ida, em Serafina Corrêa, no dia 30 de agosto, deu empate em 3 a 3. Se houver igualdade nos 40 minutos, a disputa segue para a prorrogação e, persistindo a igualdade, a decisão seguirá aos pênaltis.

Arroio Grande x Ijuí

Data: 13/9

Local: Ginásio Gita

Cidade: Arroio Grande

Horário: 20h

A vantagem é dos visitantes que venceram na ida, em Ijuí, por 5 a 2. Os donos da casa precisarão vencer duas vezes para se classificar: no tempo normal, por qualquer placar, e, depois, na prorrogação ou nos pênaltis.

Passo Fundo Futsal x APDF

Data: 14/9

Local: Ginásio do Sest/Senat

Cidade: Passo Fundo

Horário: 17h

Líder da Série A do Gauchão, na Liga Gaúcha de Futsal (LGF) e classificado às oitavas de final do Brasileirão, o Passo Fundo Futsal é o grande favorito do confronto contra a APDF. Na partida de ida, em Dom Pedrito, houve empate em 1 a 1. Quem vencer agora, no tempo normal, se classifica. Se ocorrer novo empate, o confronto segue para prorrogação e, quem sabe, pênaltis.

Semifinais

Quem passar de fase, já tem chaveamento definido pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). O vencedor de Cerro Largo e Locomotiva pega quem passar de Passo Fundo e APDF. Já o ganhador de Campo Bom e Real Alegrete espera pelo vencedor entre Arroio Grande e Ijuí.

Galeria dos Campeões

Os últimos 10 campeões da Série Prata