"Mata-mata" na Série C do Gauchão de Futsal começa neste sábado

Vão começar às quartas de final das Conferências na Série C do Gauchão de Futsal adulto masculino - a terceira divisão da modalidade, na Liga Gaúcha de Futsal (LGF).
Oito equipes na região Leste e oito na Oeste seguem sonhando com o acesso à Série B em 2026. Serão quatro confrontos de ida e volta em cada conferência, começando neste sábado (6) e terminando na próxima semana, dia 13.
Conferência Oeste
Sábado (6)
19h - Ginásio Municipal de Catuípe
- Catuípe x Associação Nanico (Sarandi)
20h - Ginásio Belarmino da Silva, em Nonoai
- União Nonoai x União (Três de Maio)
20h - Ginásio Municipal de Novo Barreiro
- ANBF x Rodeio Futsal (Rodeio Bonito)
20h - Ginásio Marcelo Mioso, em Santo Ângelo
- Asaf x Sase (Selbach)
Conferência Leste
Sábado (6)
20h - Ginásio do EC Cruzeiro, em Canguçu
- Trianon x BGF (Bento Gonçalves)
20h - Ginásio da Mundial, em Gravataí
- Agec x Associação Sobradinho
20h - Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso
- Audax x Peñarol (Guaíba)
20h - Ginásio Aquilino Marin, em Arvorezinha
- Penharol x ACF (Caçapava do Sul)
Os confrontos de mata-mata permanecem dentro das conferências até serem apurados os campeões de cada região - após as quartas, teremos as semifinais e as finais. Depois, os dois fazem a final geral da Série C e sobem para a Série B na próxima temporada.