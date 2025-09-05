"Mata-mata" na Série C do Gauchão de Futsal começa neste sábado

Rodeio Futsal esteve entre as melhores campanhas na 1ª fase Divulgação Rodeio Futsal RB

Vão começar às quartas de final das Conferências na Série C do Gauchão de Futsal adulto masculino - a terceira divisão da modalidade, na Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

Oito equipes na região Leste e oito na Oeste seguem sonhando com o acesso à Série B em 2026. Serão quatro confrontos de ida e volta em cada conferência, começando neste sábado (6) e terminando na próxima semana, dia 13.

Conferência Oeste

Sábado (6)

19h - Ginásio Municipal de Catuípe

Catuípe x Associação Nanico (Sarandi)

20h - Ginásio Belarmino da Silva, em Nonoai

União Nonoai x União (Três de Maio)

20h - Ginásio Municipal de Novo Barreiro

ANBF x Rodeio Futsal (Rodeio Bonito)

20h - Ginásio Marcelo Mioso, em Santo Ângelo

Asaf x Sase (Selbach)

Conferência Leste

Sábado (6)

20h - Ginásio do EC Cruzeiro, em Canguçu

Trianon x BGF (Bento Gonçalves)

20h - Ginásio da Mundial, em Gravataí

Agec x Associação Sobradinho

20h - Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso

Audax x Peñarol (Guaíba)

20h - Ginásio Aquilino Marin, em Arvorezinha

Penharol x ACF (Caçapava do Sul)



