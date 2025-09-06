Juiz leva cabeçada após expulsar jogador em partida de futsal no litoral gaúcho; veja vídeo

Partida foi disputada no Ginásio Municipal de Imbé. José Luiz Filho / Prefeitura de Imbé / Divulgação

Um caso de agressão à arbitragem marcou uma partida de futsal no Campeonato Municipal de Imbé Série Bronze na terça-feira (2). No confronto contra o Parma, um atleta do Mar Azul teria sido o responsável pela confusão, que ainda teve uma reação do árbitro.

O jogo estava 3 a 1 para o Mar Azul quando o fato aconteceu. Durante a comemoração, o jogador da equipe tentou "matar" tempo. O árbitro insistiu para que ele parasse para o jogo ser retomado, mas não foi escutado.

Leia Mais VAR é utilizado em campeonato amador de futsal em Erechim

A partir disso, o juiz apresentou o segundo cartão amarelo e expulsou o atleta do Mar Azul. Revoltado, ele desferiu uma cabeçada em direção ao rosto do árbitro, que revidou com um soco no rosto do jogador. Na sequência, pessoas entraram em quadra para apartar a confusão e, principalmente, para acalmar o atleta do Mar Azul.

Segundo a secretaria de Esportes de Imbé, a Guarda Municipal fazia a segurança da partida, mas foi chamada para uma ocorrência e teve de deixar o ginásio por um período, que contemplou justamente o momento da agressão.

Apesar da situação, não houve uma confusão generalizada na sequência. O árbitro, contudo, optou por encerrar o confronto nos 18 minutos da primeira etapa. Ele reforçou que teve suporte da secretaria e foi atendido por dois técnicos de enfermagem no ginásio. Além disso, a Guarda Municipal o escoltou na saída.

Na sexta-feira (5), o Conselho Municipal do Desporto de Imbé (CMD), que é um órgão responsável por promover, coordenar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas ao esporte e lazer do município, publicou uma nota oficial sobre o episódio. Na publicação, eles lamentaram o ocorrido e explicaram as punições impostas.

Confira a nota oficial do CMD

NOTA OFICIAL – CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

O Conselho Municipal de Desporto de Imbé, após reunião realizada no dia 04 de setembro de 2025, nas dependências da Secretaria Municipal de Esportes, deliberou sobre os fatos ocorridos na partida válida pela Série Bronze, realizada em 02 de setembro de 2025.

Após análise detalhada da súmula do árbitro e das circunstâncias do jogo, foram aplicadas as seguintes decisões:

Suspensão de 01 (um) jogo para atletas e membros da comissão técnica envolvidos em condutas antidesportivas durante a partida;

Suspensão de 720 (setecentos e vinte) dias para o atleta que praticou agressão física contra a arbitragem, conforme previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva;

Perda de 05 (cinco) pontos para a equipe que infringiu as normas do regulamento;

Determinação de que a partida seja retomada em data a ser definida pela Secretaria de Esportes, com os mesmos atletas listados em súmula. Ressalta-se que os atletas e membros suspensos não poderão participar da continuidade do jogo.

O Conselho Municipal de Desporto reafirma seu compromisso com a disciplina, o respeito e a integridade esportiva, reforçando que tais medidas têm como objetivo preservar a boa condução das competições e a valorização do esporte em nossa cidade.

Leia Mais Saiba quais times já estão classificados para os playoffs da Liga Nacional de Futsal

Posicionamento do Mar Azul

O clube do jogador responsável pela agressão se manifestou nas redes sociais e criticou a atitude do atleta. Da mesma forma, a equipe pediu desculpas ao árbitro e a todos que se sentiram ofendidos. Conforme a punição do CMD, ele está suspenso por dois anos.

Confira a nota divulgada

O Clube Recreativo Mar Azul vem, por meio desta, lamentar o ato ocorrido na noite do dia 02/09 do corrente ano, em jogo realizado pelo Campeonato Municipal de Futsal de Imbé, contra a equipe do Parma, pela Série Bronze. O clube afirma que não compactua com quaisquer atos ou falas que façam apologia à violência ou que violem a boa conduta esportiva.

Ao mesmo tempo em que reafirma sua inconformidade com o ocorrido, o clube também pede desculpas ao árbitro da partida e a todos aqueles que, de alguma forma, sentiram-se ofendidos pela atitude isolada e irresponsável do atleta.