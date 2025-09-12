Jogador marca golaço de bicicleta contra a ACBF no Gauchão de Futsal; veja vídeo

É de consenso popular que marcar um gol de bicicleta é uma das coisas mais difíceis do futebol. No futsal, então, o espaço reduzido, a bola mais pesada, sem contar a marcação mais forte, tornam o movimento algo quase impossível. Mas isso não vale para todos os jogadores.

O pivô Gui Farinho, por exemplo, da AGE Guaporé, não se importou com a dificuldade e marcou um dos gols mais bonitos do futsal gaúcho em 2025. No duelo contra a ACBF, na quarta-feira (10), pelo Gauchão de Futsal, ele fez o segundo gol da equipe no empate em 3 a 3, em Carlos Barbosa.

Quando o cronômetro apontava 14min10s para o intervalo, o goleiro Edu recebeu em sua área e fez um belo lançamento para Gui Farinho. No lado esquerdo da área rival, ele matou a bola no peito e marcou o gol de bicicleta.

Já classificada para as oitavas de final, a AGE Guaporé está na sexta colocação com 24 pontos em 14 jogos. Já a ACBF ocupa o 10° lugar com 18 pontos após 12 jogos disputados.

O autor do golaço

Natural de São Paulo, Gui Farinho tem 23 anos e está em sua terceira temporada na AGE. Ele conta que não foi o primeiro gol de bicicleta que marcou. Entretanto, reconhece que é o mais bonito.

— Para falar a verdade, não foi a primeira vez. Eu já tinha feito um no ano passado, mas esse com certeza foi mais bonito. Também pelo tamanho dele. Foi contra a ACBF, no templo que é aquele ginásio. Foi muito mais especial que o primeiro.

Gui Farinho explicou que não costuma treinar lances assim. Ele lembra que tentava dar bicicleta quando era criança e acredita que o recurso na hora do jogo teve origem nas brincadeiras da infância. Sobre o lance, a descrição do jogador é detalhada e mostra que ele sabia o que estava fazendo.