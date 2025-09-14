Já classificado, Passo Fundo perde invencibilidade no Gauchão de Futsal

Apenas quatro partidas foram disputadas neste sábado (13), pela Série A do Gauchão de Futsal. Destaque para a goleada aplicada pela AGE, em Guaporé, sobre o Passo Fundo: 6 a 0.
O resultado marcou o fim da invencibilidade do Passo Fundo no campeonato. Mas o time da região norte já está garantido nas Oitavas de Final, tendo também a melhor campanha entre os 19 participantes, com 38 pontos ganhos.
Os gols do jogo foram marcados por Pyti (3), Gui Farinho (2) e Téves. Com a vitória, a AGE, que também já estava classificada para a próxima fase, subiu para a quarta colocação com 27 pontos.
Outros jogos
Entre-Ijuís 3x3 Marau
Gols: Guto (2) e Dudu / Xuxa e Kaiky (2)
ACE Filtradores 3x4 Uruguaianense
Gols: Lucon e Schoulten (2) / Maicon Douglas (2), Alessandro e Japa
Horizontina 5x2 ASF
Gols: Natan, Juninho, Rômulo e Biro (2) / Sabará e Lorenzo
Classificação
1º - Passo Fundo - 38 pontos
2º - Uruguaianense - 28
3º - Atlântico e AGE - 27
5º - Santa Rosa e Lagoa EC - 25
7º - ACE Filtradores e Entre-Ijuís - 22
9º - AAGF - 21
10º - Horizontina - 20
11º - Marau - 19
12º - ACBF, Cerro Largo e Sercca - 18
15º - Guarany-ESP - 17
16º - Guarani-FW - 12
17º - Afucs - 10
18º - Lokomotiv - 7
19º - ASF - 5
Série B
AGSL 5x2 Tapejara
União Parobé 3x2 São José
Asaf 3x2 Soberano
FX Futsal 2x1 Alaf
Atlec 5x3 Asserc
Gauchão Feminino
Malgi 9x0 Palestra