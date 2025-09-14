Já classificado, Passo Fundo perde invencibilidade no Gauchão de Futsal

Passo Fundo tem a melhor campanha no Gauchão. Passo Fundo Futsal / Divulgação

Apenas quatro partidas foram disputadas neste sábado (13), pela Série A do Gauchão de Futsal. Destaque para a goleada aplicada pela AGE, em Guaporé, sobre o Passo Fundo: 6 a 0.

O resultado marcou o fim da invencibilidade do Passo Fundo no campeonato. Mas o time da região norte já está garantido nas Oitavas de Final, tendo também a melhor campanha entre os 19 participantes, com 38 pontos ganhos.

Os gols do jogo foram marcados por Pyti (3), Gui Farinho (2) e Téves. Com a vitória, a AGE, que também já estava classificada para a próxima fase, subiu para a quarta colocação com 27 pontos.

Outros jogos

Entre-Ijuís 3x3 Marau

Gols: Guto (2) e Dudu / Xuxa e Kaiky (2)

ACE Filtradores 3x4 Uruguaianense

Gols: Lucon e Schoulten (2) / Maicon Douglas (2), Alessandro e Japa

Horizontina 5x2 ASF

Gols: Natan, Juninho, Rômulo e Biro (2) / Sabará e Lorenzo

Classificação

1º - Passo Fundo - 38 pontos

2º - Uruguaianense - 28

3º - Atlântico e AGE - 27

5º - Santa Rosa e Lagoa EC - 25

7º - ACE Filtradores e Entre-Ijuís - 22

9º - AAGF - 21

10º - Horizontina - 20

11º - Marau - 19

12º - ACBF, Cerro Largo e Sercca - 18

15º - Guarany-ESP - 17

16º - Guarani-FW - 12

17º - Afucs - 10

18º - Lokomotiv - 7

19º - ASF - 5

Série B

AGSL 5x2 Tapejara

União Parobé 3x2 São José

Asaf 3x2 Soberano

FX Futsal 2x1 Alaf

Atlec 5x3 Asserc

Gauchão Feminino

Malgi 9x0 Palestra