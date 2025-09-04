Independente x SER Alvorada: última chance de estar nas oitavas da Série Ouro de futsal

A repescagem do Estadual de Futsal da Série Ouro adulta masculina termina neste sábado (6). O confronto decisivo entre Independente e SER Alvorada está marcado para às 20h no Ginásio da Escola Doutor Cláudio Bulcão, em Lavras do Sul, na região da Campanha.
Este será o segundo confronto entre as duas equipes. No último sábado (30), em Gravataí, a SER Alvorada venceu por 3 a 1, com três gols de Marlon, o M10. Humberto, o H10, descontou para o Independente. Agora, o time da região Metropolitana joga por qualquer empate para se classificar.
Os donos da casa terão de vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levarem o jogo a uma prorrogação. No tempo extra, de 10 minutos (cinco para cada lado), o Independente joga pelo empate por ter tido melhor campanha na primeira fase.
Oitavas de Final
Quem passar de Independente e SER Alvorada vai pegar a SER Santiago nas Oitavas de Final, com a segunda partida sendo em Santiago.
Os demais confrontos serão:
- ACBF x Jaguarão
- Atlântico x Figueira
- Russo Preto x São José
- ANPF x AVF
- ABF x Rio-Grandense
- AFA x UFSM
- Sercesa x ATF
Os times da esquerda fazem o segundo jogo em casa. A previsão de datas para esta fase é entre 13 e 20 de setembro.