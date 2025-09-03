Goleiro morre após defender pênalti em torneio amador de futsal; entenda

O goleiro de futsal Édson, conhecido como Pixé, morreu após defender um pênalti durante um jogo em Augusto Corrêa, no Pará, na terça-feira (2). Como mostram as imagens divulgadas pelo ge.globo, ele participava dos Jogos da Semana da Pátria quando, logo após a defesa, caminhou em direção a um colega e desmaiou.
Apesar de ter recebido atendimento imediato no ginásio e ser levado ao hospital, ele não resistiu. A causa da morte não foi revelada oficialmente.
Em luto, a prefeitura de Augusto Corrêa suspendeu as partidas do dia e também desta quarta (3). A competição retornará a partir desta quinta (4).
A Federação Paraense de Futsal (Fefuspa) emitiu uma nota de pesar por conta do falecimento do goleiro, destacando a pessoa que ele foi dentro e fora das quadras, além de expressar sentimentos a familiares, amigos e a comunidade esportiva. Confira na íntegra:
Com imenso pesar recebemos a notícia do falecimento de Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcou sua trajetória com dedicação, talento e espírito de equipe. Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos. Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto nas boas lembranças e na certeza de que Antônio Edson deixa um legado de inspiração e paixão pelo futsal.