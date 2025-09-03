Goleiro morre após defender pênalti em torneio amador de futsal; entenda

O goleiro de futsal Édson, conhecido como Pixé, morreu após defender um pênalti durante um jogo em Augusto Corrêa, no Pará, na terça-feira (2). Como mostram as imagens divulgadas pelo ge.globo, ele participava dos Jogos da Semana da Pátria quando, logo após a defesa, caminhou em direção a um colega e desmaiou.

Apesar de ter recebido atendimento imediato no ginásio e ser levado ao hospital, ele não resistiu. A causa da morte não foi revelada oficialmente.

Em luto, a prefeitura de Augusto Corrêa suspendeu as partidas do dia e também desta quarta (3). A competição retornará a partir desta quinta (4).

Reprodução / @prefeituradeaugustocorreapa

A Federação Paraense de Futsal (Fefuspa) emitiu uma nota de pesar por conta do falecimento do goleiro, destacando a pessoa que ele foi dentro e fora das quadras, além de expressar sentimentos a familiares, amigos e a comunidade esportiva. Confira na íntegra: