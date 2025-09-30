Futsal nas Olimpíadas foi um dos assuntos tratados na reunião entre CBF e COB

Marco La Porta, presidente do COB, e Samir Xaud, presidente da CBF, se encontraram na segunda-feira (29). Lesley Ribeiro / CBF/Divulgação

O futsal foi um dos principais assuntos da reunião realizada na segunda-feira (29), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, entre o presidente da entidade, Samir Xaud, e o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta.

Além de tratativas para fortalecer a candidatura do Rio de Janeiro e de Niterói como sedes dos Jogos Pan-Americanos de 2031, os dois representantes conversaram sobre o interesse das entidades em contar com o futsal nos Jogos Olímpicos no futuro.

Segundo Xaud, a CBF pode auxiliar no processo. A confederação é responsável pelas seleções brasileiras de futsal desde 2021.

— É de extrema importância esse estreitamento de relação entre COB e CBF, as duas maiores entidades esportivas do Brasil. Tratei com o meu amigo La Porta sobre dois assuntos de extrema importância. Um deles é colocar o futsal como esporte olímpico, e a CBF pode ajudar bastante nesse processo. Conversamos também a respeito do Pan-Americano de 2031 no Rio e em Niterói e acreditamos que o Brasil pode ser uma grande sede. Vamos trabalhar juntos com o COB para que isso se concretize — disse Xaud.

A Fifa já declarou publicamente que tem o interesse na entrada do futsal nos Jogos Olímpicos. Não há indícios desta possibilidade para os próximos anos. Entretanto, caso isso venha a acontecer, a federação teria de alterar os anos da Copa do Mundo de Futsal, já que, atualmente, ela ocorre nos mesmos anos que os Jogos Olímpicos.

Apesar de não estar presente nas Olimpíadas, o esporte é considerado olímpico, pois contempla algumas determinações, como ser regido por uma federação internacional, estar comprometido com o código antidoping e com a Carta Olímpica, documento que define as regras do Comitê Olímpico Internacional (COI). Da mesma forma, também é necessário que a modalidade seja praticada por homens em pelo menos 75 países e quatro continentes, e mulheres em pelo menos 40 países e três continentes.

Relação Fifa e COI

A principal questão que impede a entrada do futsal nos Jogos Olímpicos é a relação conturbada entre Fifa e COI. A entidade que controla o futebol limitou a participação de jogadores acima dos 23 anos, restringindo a apenas três nomes por país, com o intuito de manter a hegemonia da Copa do Mundo como principal competição entre seleções.