Fifa confirma dia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal

A pouco mais de dois meses para início da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal da história, a Fifa confirmou dia e hora do sorteio da fase de grupos do torneio.
As 16 seleções participantes vão conhecer seu caminho na Copa em 15 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 6h (horário de Brasília).
O evento será realizado no BGC Arts Center, em Taguig, na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas.
Potes
Pelos critérios da Fifa, a Seleção Brasileira, que lidera o ranking da modalidade, será uma das cabeças-de chave, ao lado da anfitriã Filipinas, da Espanha e de Portugal.
A primeira fase terá quatro grupos de quatro times cada, que jogarão entre si em turno único. As duas primeiras seleções de cada chave passam às quartas de final.
Países do mesmo continente não podem ficar juntos na primeira fase.
Cabeças-de-chave
Filipinas, Brasil, Espanha e Portugal
Pote 2
Tailândia, Japão, Argentina e Itália
Pote 3
Colômbia, Irã, Polônia e Nova Zelândia
Pote 4
Marrocos, Canadá, Panamá e Tanzânia
Copa do Mundo Feminina de Futsal
O Mundial começa dia 21 de novembro e vai até 7 de dezembro. Todas as partidas serão realizadas em duas cidades-sede: Pasig, na área metropolitana de Manila, e Victorias, na região de Negros Ocidental.