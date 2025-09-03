Fifa confirma dia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Primeira Copa Feminina reunirá 16 seleções. Divulgação FIFA

A pouco mais de dois meses para início da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal da história, a Fifa confirmou dia e hora do sorteio da fase de grupos do torneio.

As 16 seleções participantes vão conhecer seu caminho na Copa em 15 de setembro, uma segunda-feira, a partir das 6h (horário de Brasília).

O evento será realizado no BGC Arts Center, em Taguig, na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas.

Potes

Pelos critérios da Fifa, a Seleção Brasileira, que lidera o ranking da modalidade, será uma das cabeças-de chave, ao lado da anfitriã Filipinas, da Espanha e de Portugal.

A primeira fase terá quatro grupos de quatro times cada, que jogarão entre si em turno único. As duas primeiras seleções de cada chave passam às quartas de final.

Países do mesmo continente não podem ficar juntos na primeira fase.

Cabeças-de-chave

Filipinas, Brasil, Espanha e Portugal

Pote 2

Tailândia, Japão, Argentina e Itália

Pote 3

Colômbia, Irã, Polônia e Nova Zelândia

Pote 4

Marrocos, Canadá, Panamá e Tanzânia

Copa do Mundo Feminina de Futsal