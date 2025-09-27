Fifa abre venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de Futsal

Os torcedores interessados em assistir aos jogos da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal já podem adquirir os ingressos para as 32 partidas. A competição será disputada nas Filipinas, de 21 de novembro a 7 de dezembro.
O ingresso mais barato custa 499 pesos filipinos — o equivalente a 45 reais. Já o valor mais caro chega aos 1.399 pesos filipinos — cerca de 128 reais.
A compra pode ser feita pela internet, no site da Copa do Mundo Feminina de Futsal da Fifa. Todos os jogos serão disputados em Pasig, na região metropolitana de Manila. A Philsports Arena tem capacidade para 10 mil pessoas.
Sede única
Nesta semana, a Fifa decidiu por sede única no Mundial. Inicialmente, os jogos seriam divididos entre Pasig e Victorias. Enquanto a primeira fica na região metropolitana de Manila, capital do país, a segunda fica na província de Negros Ocidental, distante cerca de 675 quilômetros.
Em um comunicado oficial, a federação explicou que a decisão foi tomada após uma revisão abrangente das considerações logísticas e operacionais. O Comitê Organizador Local optou por otimizar e reduzir a área ocupada pelo torneio. Com isso, Victorias City foi descartada.