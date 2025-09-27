Fifa abre venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de Futsal

Disputa nas Filipinas será de 21 de novembro a 7 de dezembro. Divulgação FIFA

Os torcedores interessados em assistir aos jogos da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal já podem adquirir os ingressos para as 32 partidas. A competição será disputada nas Filipinas, de 21 de novembro a 7 de dezembro.

O ingresso mais barato custa 499 pesos filipinos — o equivalente a 45 reais. Já o valor mais caro chega aos 1.399 pesos filipinos — cerca de 128 reais.

A compra pode ser feita pela internet, no site da Copa do Mundo Feminina de Futsal da Fifa. Todos os jogos serão disputados em Pasig, na região metropolitana de Manila. A Philsports Arena tem capacidade para 10 mil pessoas.

Sede única

Nesta semana, a Fifa decidiu por sede única no Mundial. Inicialmente, os jogos seriam divididos entre Pasig e Victorias. Enquanto a primeira fica na região metropolitana de Manila, capital do país, a segunda fica na província de Negros Ocidental, distante cerca de 675 quilômetros.