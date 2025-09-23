Equipe perde seis pontos após escalação irregular contra time gaúcho na Liga Nacional de Futsal

Equipes se enfrentaram em Santa Catarina. Juliano Schmidt / Joinville Futsal / Divulgação

Como já era imaginado, o Joinville perdeu seis pontos na Liga Nacional de Futsal. O clube foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter escalado o jogador Pedro Rei de forma irregular contra o Vélez Camaquã, na 18ª rodada, no dia 24 de agosto. O atleta estava suspenso pelo quinto cartão amarelo.

Por unanimidade, a Comissão Disciplinar optou pela perda de três pontos do clube catarinense. Da mesma forma, foram retirados os pontos obtidos na vitória por 6 a 1 contra os gaúchos.

Após a partida, o Joinville reconheceu nas redes sociais o equívoco na escalação do jogador, assumindo a culpa. Na ocasião, a equipe culpou o sistema do site da Liga.

Segundo o regulamento da LNF, a escalação de um atleta irregular na primeira fase culmina na perda de pontos. Caso a infração ocorra no mata-mata, o clube pode até ser eliminado da disputa, como aconteceu com o Magnus, na temporada passada. Vale destacar que o Joinville também recebeu uma multa administrativa.

Agora, a equipe de Santa Catarina deixa a quarta colocação e cai para o sexto lugar, com 41 pontos. Mesmo assim, o time segue bem colocado a uma rodada do fim da primeira fase.