Equipe gaúcha fica com o terceiro lugar em torneio mundial de futsal

Faculdade Sogipa foi o única representante gaúcha na competição. Maurício Moreira

Um dos principais torneios de clubes do futsal feminino mundial teve representante gaúcho no pódio. No último sábado (30), a Faculdade Sogipa, de Porto Alegre, terminou com a terceira colocação da Copa Mundo do Futsal Feminino, que é organizada pelo Mundo do Futsal.

Em 2025, a disputa ocorreu no Ginásio da Neva, em Cascavel, e teve o Stein Cascavel, dono da casa, como campeão pela quarta vez. Além das equipes brasileiras, também estiveram presentes Juventas (Colômbia), Pinocho (Argentina), Normanochka (Rússia), NY Ecuador (Estados Unidos), La Perla (Colômbia) e Padre Mugica (Argentina).

Na fase de grupos, as gaúchas estrearam com derrota por 10 a 0 para as campeãs. Na sequência, venceram o Juventas por 3 a 1 e conquistaram um empate em 2 a 2 contra o Pinocho.

Nas semifinais, a Faculdade Sogipa foi derrotada por 10 a 1 pelo Normanochka. Contudo, na disputa do terceiro lugar, a equipe conseguiu superar o NY Ecuador. Após um empate em 1 a 1 no tempo normal, o time garantiu a medalha de bronze ao vencer por 3 a 1 nas penalidades.